El primer servicio regular de tren de pasajeros llegó a Mendoza luego de 30 años

Foto: Alfredo Ponce

El tren de pasajeros llegó a la localidad mendocina de Palmira, tras reactivarse su servicio regular que salió ayer al mediodía desde la estación de Retiro en la ciudad de Buenos Aires, luego de 30 años.El arribo se produjo cerca de las 17.30 a la estación Palmira, donde vecinos de esta ciudad con historia ferroviaria, ubicada a unos 35 kilómetros de la capital mendocina, y de otras localidades, lo esperaban en medio de la emoción por su regreso.Personas de todas las edades, trabajadores ferroviarios y aficionados al ferrocarril recibieron al tren en medio de aplausos y alegría por su regreso, mientras el maquinista de la formación saludó con bocinazos para celebrar el suceso histórico.que une, luego de 30 años, la terminal de Retiro con la ciudad de Palmira, en la provincia de Mendoza.Después de la "Marcha Blanca" de carácter inaugural realizada a fines de marzo y de la que participó el presidente Alberto Fernández, la prestación circulará, en un principio, con una frecuencia de un tren cada 15 días, que partirá de Buenos Aires los viernes a las 12:20 y retornará de Palmira los domingos a las 10.El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci celebró la llegada del primer servicio regular a la provincia cuyana y en diálogo con la prensa, destacó queSegún detalló Marinucci, alrededor de 120 personas compraron pasaje para venir a Mendoza, la gran mayoría desde Retiro, pero otros también desde estaciones intermedias e indicó "con el paso del tiempo y, de acuerdo a la demanda, se va ir aumentando la frecuencia".Entre los viajeros que llegaron en el tren, estuvo Pablo, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y aficionado a los ferrocarriles, que le dijo a la agencia Télam que "es un viaje histórico, que me trae muchos recuerdos y nostalgia" y rememoró que gracias a su abuela en la época de los 90 cuando tenía catorce años viajó por primera vez en el tren "El Aconcagua".Por su parte, Matías, un estudiante salteño que vive en Buenos Aires, dijo que siempre le gustaron los trenes y aprovechó "esta oportunidad". "Quise estar, es algo único" resaltó y comentó que volverá en el tren que sale mañana., señaló.En tanto, el ferroaficionado mendocino Pablo Anglat, quien fue retratando en su sus redes sociales todo el recorrido, también compartió su emoción por participar del histórico viaje. "Siempre de chico veía pasar el tren y nunca me pude subir", recordó.En el anden, cientos de personas oriundas de Palmira y de otras localidades de Mendoza esperaban durante la tarde del sábado la llegada de la formación., comentó, Lidia Rivero, quien junto a su hija y sus nietos esperaban el arribo de la formación.La mujer contó que tuvo la posibilidad de viajar mucho en tren debido a que su esposo fue ferroviario por 25 años y dijo que espera que sus nietos puedan ahora también tener esa experiencia., expresó Roberto Ferri, un jubilado, ex trabajador ferroviario de 89 años. "Yo estuve 40 años trabajando en el ferrocarril. Vengo a ver si recordamos los viejos tiempos", agregó., indicaron desde Trenes Argentinos.En el caso del fin de semana largo de este mes, el tren del 18 de junio de Palmira a Buenos Aires partirá el día 20 por tratarse de un feriado extendido.El tren tiene una capacidad para 500 personas por formación y es el tercer viaje que completa la línea hasta Mendoza en los últimos meses tras dos anteriores, de prueba.En tanto, el tramo entre la localidad puntana de Justo Daract y la mendocina Palmira lo hizo por primera vez con pasajeros, que tenían a esta última estación como destino final.El tren, que actualmente conecta la terminal porteña de la línea San Martín con la localidad puntana de Justo Daract, incorporó paradas en las estaciones Beazley, La Paz, Libertador General San Martín y Palmira, en la provincia de Mendoza.