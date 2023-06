Valdés dijo que en el FdT "no sobra nadie" y está a favor de "conversar y acercar" a Schiaretti

Foto: Alejandro Santa Cruz (archivo).

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, ca ese espacio político al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, porque "me gusta un peronismo que se amplíe".el legislador en declaraciones al programa "Y arriba quemando el sol" que se emite por Radio Rebelde.Valdés sostuvo que:En ese contexto, mencionó "poder conversar y acercar a (el diputado nacional de Identidad Bonaerense, Florencio) Randazzo" y señaló que el gobernador también "miraba con simpatía a (la diputada nacional de Identidad Bonaerensel) Graciela Camaño"."Ojalá se pueda hacer, a mí me gusta un peronismo que se amplíe, que vayamos buscando a los que hoy no están cercanos", expresó y manifestó que "eso también es muy importante".Valdés"Porque por más que por ahí haya referentes de sectores cercanos a cada uno que tengan diálogo, también sería importante la foto de ellos juntos", manifestó.