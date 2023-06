Pablo Iglesias aboga por unidad de la izquierda española

El dirigente español enfatizó la necesidad de hacer frente al avance de las derechas en el mundo.

"Las elecciones representan un avance cultural e ideológico de la derecha"

Entrevista con Pablo Iglesias VER VIDEO

"Si la izquierda no tiene poder mediático no tiene futuro"

"Cristina pone las agallas que hay que poner"

"Díaz Ayuso encarna el trumpismo mejor que Trump"

"Yolanda Díaz tiene en sus manos la responsabilidad que la izquierda haga un papel digno y se una"

"Ayuso podría llegar a la Gran Vía, coger una escopeta y matar a alguien y subir en cantidad de votos mientras la correlación mediática de fuerzas sea la que es", añadió.

El exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias abogó este sábado por una unidad de la izquierda para las elecciones del 23 de julio, después de los "catastróficos" resultados de los comicios regionales y municipales del fin de semana pasado, en los que el gobernante Partido Socialista Español (PSOE) y las izquierdas aliadas sufrieron una dura derrota."Los resultados electorales han sido catastróficos para la izquierda en su conjunto y en particular para Unidas Podemos", señaló Iglesias sobre la agrupación que fundó, en declaraciones a radio 10."No es una lectura optimista y no se puede circunscribir al ámbito local o autonómico", apuntó.En las municipales del domingo pasado, el opositor Partido Popular (PP) de derecha sumó poco más de 7 millones de votos (31,53%), mientras que los socialistas obtuvieron 6,2 millones (28,12%).En las 12 regionales que renovaron su Parlamento, el PP mantiene Madrid, con mayoría absoluta, y fue el más votado en las comunidades de Murcia, Valenciana, Baleares, Aragón, La Rioja, y Cantabria, en las que podrá gobernar si pacta con la ultraderecha de Vox. En Canarias tendrá otros aliados. En Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra, y Asturias el escenario aún está abierto.Tras el revés electoral, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones generales para el 23 de julio, unos seis meses antes de lo previsto.El miércoles, Sánchez llamó a la izquierda a "dar la batalla" frente al avance de los partidos de derecha y extrema derecha."En España podemos parar esta corriente reaccionaria, por nuestros hijos e hijas”, aseguróIglesias también se sumó al pedido de unidad: "Tenemos que ir todos juntos a las elecciones y hay que llegar a un acuerdo", dijo."Creo que la izquierda española tiene que ser suficientemente madura para que haya un acuerdo justo, razonable, en el que esté todo el mundo", añadió.A la vez, el ex líder de Podemos consideró que en los últimos tiempos hubo "un avance cultural e ideológico de la derecha" que tuvo una traducción electoral."Hay mucha gente de izquierdas que se pregunta cómo es posible que los éxitos del gobierno de coalición en materia de políticas públicas (...) puedan traducirse en un resultado electoral tan mediocre", analizó.Iglesias consideró que Podemos y sus dirigentes fueron los que más hostilidad recibieron en "esta batalla cultural" y aseguró que "si la izquierda no tiene poder mediático no tiene futuro".El español, que en mayo de 2021 anunció su alejamiento de la política y se dedicó al periodismo, dijo que "la derecha mediática arrincona a los sectores progresistas obligando a hablar sobre los temas que ellos quieren"."En política lo que no te mata te da una enorme preparación, las mujeres que están ahora al frente recibieron lo que ningún otro dirigente de izquierda recibió en España", aseguró.Por otra parte, fustigó a la presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de los nombres fuertes del PP, Isabel Díaz Ayuso, de la que dijo que "encarna mejor que Donald Trump lo que representa el trumpismo político", y consideró que "es un instrumento para la derecha mediática en España"."Ayuso podría llegar a la Gran Vía, coger una escopeta y matar a alguien y subir en cantidad de votos mientras la correlación mediática de fuerzas sea la que es", añadió.