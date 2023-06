Cómo proteger a las infancias y adolescencias de los peligrosos "retos" de TikTok

Las recomendaciones de los especialistas

Frente a la expansión de los desafíos virales que surgen en internet, conversar con las niñas, niños y adolescentes sobre los peligros y configurar los controles parentales de las redes sociales son algunas de las recomendaciones que brindaron especialistas en psicología y programas nacionales de prevención.



Los retos virales que se expanden entre adolescentes a través de la red social TikTok pueden causar daños físicos y psicológicos en los participantes, generar oportunidades de acoso sexual, robo de datos personales, inducir al suicidio y provocar la muerte accidental.



Ante estos riesgos, el Programa Nacional Con Vos en la Web, una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recomienda a las familias conversar y alertar sobre los peligros que representan los desafíos virales.



También plantea configurar los controles parentales de las redes sociales "para evitar que personas menores puedan ver contenidos peligrosos", según se explica en el sitio web del programa.



Como TikTok sólo puede ser utilizado a partir de los 13 años, de acuerdo con las normas de la plataforma, se insiste en que las chicas y chicos proporcionen su fecha de nacimiento real al crear la cuenta.



Además la aplicación no permite a los usuarios más jóvenes el acceso a ciertas funciones, como la posibilidad de emitir un video en vivo o usar mensajes directos.



Otros consejos son no compartir información personal con usuarios anónimos de WhatsApp y configurar la privacidad de todos los dispositivos.



En caso de detectar un desafío viral peligroso, se debe denunciar el contenido en la propia red social y también se puede ingresar al área de denuncias de Con Vos en la Web para encontrar la Fiscalía más cercana al domicilio.



Además, se recordó que se puede "alertar e informar sin necesidad de compartir el video que se quiere eliminar".



Por otra parte, especialistas en psicología consultadas por Télam resaltaron la importancia de generar un espacio de diálogo sobre la actividad que realizan las y los adolescentes en internet.



"Antes había la creencia de que, si las chicas y chicos no se enteraban y no conocían los riesgos, entonces estaban protegidos. Ahora se piensa lo contrario porque conocen y saben mucho más de lo que uno cree", aseguró la psiquiatra y psicoanalista María Teresa Calabrese.



"Sobre todo, a los chicos hay que escucharlos y no tanto hablarles como se dice habitualmente. Si estamos conectados todo el tiempo, o llenos de actividades los chicos o nosotros, no se crea el espacio para que espontáneamente un chico tenga ganas de contar sus cosas y ahí uno pueda intervenir", explicó.



Por último, la psicóloga Diana Litvinoff, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), advirtió que "no se les deben prohibir a los chicos las redes sociales, sino que ellos mismos deben aprender a discriminar las situaciones peligrosas".