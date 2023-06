Gran jornada argentina: Cerúndolo y Etcheverry clasificados a octavos

Cerúndolo y Etcheverry y una primera semana de ensueño en París | Foto combo AFP - IG Etcheverry / Cedric Lecocq

Cerúndolo mostró su mejor cara y ganó en un partidazo

Cerundolo advances to the fourth round following upset against No.9 seed Fritz 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 👏



Watch the highlights ⬇️#RolandGarros pic.twitter.com/cEB67Jb7Kl — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023

Cerúndolo y su mejor actuación en el polvo de Roland Garros | Foto: AFP

Tomás Etcheverry, en una actuación inolvidable

¡Pasaje directo a tercera ronda para Tomy Etcheverry! 🇦🇷💯#RolandGarros pic.twitter.com/Ow8MmSXFWq — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 1, 2023

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry quedaron entre los 16 mejores jugadores de Roland Garros, al sortear hoy sus partidos de la tercera ronda del Grand Slam de París, disputado sobre canchas de polvo de ladrillo.Cerúndolo, el mejor tenista "albiceleste" de la actualidad y 23° preclasificado del torneo, eliminó al noveno favorito, el estadounidense Taylor Fritz, por 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 en dos horas, 50 minutos en el court Suzanne-Lenglen.Esta victoria es la cuarta del argentino frente a rivales ubicados en el top ten del ranking ATP en siete partidos disputados este año, una racha que intentará prolongar en la siguiente ronda cuando se enfrente con el danés Holger Rune, número 6.", celebró el argentino, quien cumpleCerúndolo se topará ahora con Rune, finalista este año de los Masters de Roma y Montecarlo y ganador del ATP 250 de Múnich. El danés le puso punto final al sueño del argentino Genaro Olivieri, a quien le ganó 6-4, 6-1 y 6-3 en 1 hora, 58 minutos en la cancha principal Philippe-Chatrier.El argentino, de 24 años, no olvidará jamás su actuación en París, puesto que jugó su primer torneo del circuito de la ATP en un Grand Slam al que accedió tras haber atravesado la clasificación en la que ganó tres partidos, y luego sorprendió al superar dos rondas.Olivieri le ganó sucesivamente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (237) y al italiano Andrea Vavassori (148), hasta que se topó con un jugador de mayor jerarquía como Rune y consumó una eliminación lógica.Rune y Cerúndolo registran un antecedente por el Challenger de Manerbio, Italia, en 2019, que fue favorable al bonaerense 7-6 (4) y 6-0. "Vengo en un gran año y me tengo mucha fe", reafirmó Fran.El tenista platense, quien protagoniza en París la actuación más importante de su carrera, avanzó a los octavos de final tras imponerse con holgura sobre el croata Borna Coric por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-2.Etcheverry, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, empleó tres horas y tres minutos para imponerse en sets corridos sobre Coric (16), un rival al que ya había vencido en los cuartos de final del Challenger de Perugia del año pasado por 6/4 y 6/3.El argentino, de 23 años, exhibió su mejor nivel en la cancha número 14 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, con un tenis superior al que había mostrado en sus victorias de las rondas previas sobre el británico Jack Draper (55) y el australiano Alex De Miñaur (19), y por eso lo festejó tirándose al piso, para luego salir disparado a abrazarse con sus abuelos que estaban en la platea del estadio.", expresó el platense luego de su victoria.El próximo rival en el camino de Etcheverry en París será el japonés Yoshihito Nishioka (33), quien acabó con la gran semana del brasileño Thiago Seyboth Wild (172) y le ganó por 3-6, 7-6 (10-8), 2-6, 6-4 y 6-0.Etcheverry, quien atraviesa el mejor año de su carrera tras haber sido finalista en los ATP de Santiago, Chile, y Houston, Estados Unidos, concretó otra gran actuación, que comenzó a edificar desde el primer set cuando sustentado en un muy buen servicio, apeló a una táctica que le dio resultados y trabajó el partido con su derecha cruzada y alta para sacarlo de la cancha al croata, así se puso rápido 2/0 y luego estiró su ventaja a 5-2.El argentino se llevó el primer set por 6/3 con un juego de saque sólido, sobre todo cuando conectó el primer servicio (logró el 92 por ciento de eficacia) para luego definir con una derecha paralela que le dio el parcial en el que jugó de manera impecable.En el segundo parcial, Etcheverry mantuvo su solidez y estrategia de juego, además ajustó la devolución para lograr un quiebre importante sobre el servicio del balcánico y adelantarse 3-2.El argentino, con palazos de derecha y buenos tiros de revés, se transformó en una aplanadora y pudo cerrarlo cuando estando 5/3 dispuso de dos sets points con el croata al servicio, pero no pudo aprovecharlos y recién lo hizo en el tie break.El argentino se llevó el set en el tie break por 7/5 y encaminó el partido ante un rival que no encontraba respuestas a su juego de derecha ni tampoco podía devolverle cómodo el saque.En el tercer parcial, Etcheverry mantuvo la concentración y siempre al frente en el marcador logró otro quiebre que le permitió adelantarse 3-2, luego otro más y se puso 5-2 para cerrar más tarde con un juego de saque impecable.", añadió el tenista hincha fanático de Gimnasia y Esgrima La Plata.En otros resultados, el noruego Casper Ruud (4), finalista de Roland Garros en 2022 (perdió con el español Rafael Nadal), le ganó al chino Zhizhen Zhang (71) por 4-6, 6-4, 6-1 y 6-4 para instalarse en los octavos de final, mientras que el chileno Nicolás Jarry (35) le ganó al estadounidense Marcos Girón (75) por 6-2, 6-3, 6-7 (7-9) y 6-3.En el cuadro femenino, la española Sara Sorribes (132) le ganó por no presentación a la kazaja Elena Rybakina (4).