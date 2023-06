Soledad al "Natural": "Encontré una estética que me va a acompañar toda la vida"

Soledad Pastorutti presentó "Natural".// foto florencia downes

"Natural", el 19no. disco del imponente camino musical, Soledad Pastorutti. VER VIDEO

La artista oriunda de Arequito decidió volver a la música de raíz como voz cantante de un equipo con Nico Cotton en la producción y otras presencias notables.//foto florencia downes

De la mano de "Natural", el 19no. disco de su imponente camino musical, Soledad Pastorutti genera unpero desde una impronta estilizada en la que, confiesa, siente que encontró "una estética en la música y en la sonoridad" que cree la "va a acompañar de aquí en más toda la vida".Dueña de una trayectoria forjada en el folclore de festivales pero de notable inquietud por visitar otras texturas, esta vez la artista oriunda de Arequito decidió volver a la música de raíz como voz cantante de un equipo conSobre un r, se anotan los aportes de Raly Barrionuevo, Chango Spasiuk, Leo Sujatovich (en arreglos) y la dupla Claudia Brant-Loli Molina, que compartió composiciones con La Sole.Con esa base y esas colaboraciones, "Natural" le permite cantarque casi no abordó, como la copla (en "Copla de amor", que abre la placa), la milonga "Los paisajes" (segunda estación del álbum), la zamba cuyana "La llamadora" (de Félix Palorma) y el chamamé "Bañado Norte" (de Odilio Godoy y Mario del Tránsito Cocomarola).Pero, además, hay una"La del olvido" (de Agustín Carabajal), la canción "Hispano" (de Jorge Fandermole) y un cancionero creado para la ocasión como "De sólo pensar en ti", "La Paloma", "Bolero" y "Caña con ruda" (esta última una creación colectiva con textos de la propia Soledad y Raly y música compuesta entre Brant y Juan José "Colo" Vasconcellos del grupo salteño Ahyre)."Empezamos a trabajarque nos encuentre. Fuimos varias personas en un estudio durante muchos días haciendo como un experimento", evoca Pastorutti en entrevista con Télam, acerca del proceso en torno al álbum.La intérprete y autora revela una intimidad de esa fase: "Solamente tenía en claro que quería que el productor fuera Nico Cotton porque después de varias charlas me di cuenta de queDesde ese pulso, Soledad y equipo construyeron un material que ella aprecia como: "Yo no sé ni siquiera cómo explicarlo porque siento que no tiene la pretensión de ser el típico disco comercial que va por los caminos normales sino que estamos yendo por la colectora", propone como analogía.Para la vocalista, lo que permite la respiración de "Natural" "es ir un poco más tranquilos, pero con la certeza de que vamos a llegar y eso es lo más importante en lo que vengo pensando": "Yo soy una persona que como recorro mucho tengo sensaciones, y hace rato sentí la necesidad de generar este momento disruptivo, de pararme en el lugar que más cómodo me sienta, pero fuertemente. Decirle a la gente 'este es mi estado natural, así soy yo en pijama, así soy yo en mi casa'".Pese a tener el álbum recién nacido y quizás debido a su propio carácter, ya haypara su presentación en el porteñocon localidades en venta a través de Ticketek.- Este par de funciones se trabajaron casi con la salida del disco porque con el equipo de Daniel Grinbank, que es quien los va a producir porque le gustó mucho mi presentación en el Movistar Arena, tratamos de que todo esté bastante conectado con el lanzamiento. A "Natural" me lo imagino en un teatro porque quiero que suene y se vea de determinada manera, ya estoy escuchando los arreglos de la banda y vamos a tener unas cuerdas en vivo y siento que vamos a lograr algo que es como darle una identidad musical a este espectáculo y quiero ver cómo también incorporamos la parte gastronómica para que se despierten otros sentidos. Por todos esos condimentos que quiero poner en juego no sé si puede ser tan itinerante pero en estos recitales tengo ganas de, además de presentar el disco, traer gran parte de mi repertorio a esta estética musical para que el público pueda también vivir toda mi historia.- Yo creo que de alguna manera el resultado de este disco empieza con aquello que hice en los 90 porque yo nací ahí artísticamente siendo otra persona, una nena; una nena con mucho que aprender y quizás con una manera de hacer la música más agreste, pero yo siento que pueden convivir perfectamente porque son canciones nacidas folclóricas.- Me parece que el aporte mío en aquellos años de energía estuvo muy relacionado con mi edad adolescente con una identidad muy marcada dada por mi voz, por mi manera de cantar. Pero esa identidad que estaba buenísima yo no la pude sostener con los años porque eso no iba a perdurar en el tiempo y para mí había que crecer. De todas maneras, yo siento que hay que conectar lo que está desenchufado en relación al folclore de los 90, que generó una revolución que llenaba estadios en todos lados pero no hay mucha gente que lo valore y que hable de ese momento, lo pasan por alto como si no hubiese existido, como si una parte de la historia no quisiera contarse.- A veces es más fácil quedase en el molde y ese es un lugar de seguridad, pero yo no dejé de moverme y mi relación con el público nunca se cortó. Todos los años volví a los mismos lugares, a veces siendo la más convocante o a veces siendo la segunda o la tercera, pero lo importante es que me mantuve en el camino y siempre muy cerca de la gente porque soy una artista que quiere ser anfitriona y propongo el manejo del escenario, pero necesito que el público esté ahí para compartirlo desde un lugar muy cercano. También hubo para mí un gran desafío en estos años de mantenerme con esa frescura y con ese don aunque hubo momentos en donde el hecho de pensar demasiado las cosas le ganó a esa parte.- Me parece que la música es un lugar de tanta libertad que ofrece un montón de posibilidades, y como a mí me gusta la práctica más que la teoría, me doy cuenta de las cosas haciéndolas y, en ese sentido, no puedo con mi personalidad y siempre me aburro fácilmente.- Gerardo Rozín me ha dicho muchas veces que ese formato lo hizo pensando en que lo condujera yo y estuve eventualmente allí para acompañarlo cuando estuvo enfermo y me enamoré de su personalidad y de su forma de trabajar, pero esta vez no recibí ninguna oferta y tampoco está en mi ánimo porque todavía me dedico a cantar y a girar y hoy siento que no es ese mi lugar.- Claro que no, hice siete años "Ecos de mi tierra" (entre 2008 y 2015) por Canal 7 y soy parte de "La Voz" en Telefe que es un lugar con las puertas abiertas para mí donde me miman mucho, pero hoy y además de la música tengo otros proyectos, hacer otras cosas…- Hay muchos proyectos que tienen que ver con el arte, con ponerme a escribir un poco sobre mi historia y ver en qué deriva todo eso…- No por el momento. Más que contar mi historia quiero hablar sobre mi viejo con respecto a mi hermana (Natalia) y a mí, que es algo que no tiene nada que ver con el típico padre de artistas que todos conocemos. Mi padre es una persona muy linda que ha hecho muchas locuras por nosotras.