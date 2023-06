Max Verstappen fue el más veloz en Barcelona

Verstappen logró el mejor tiempo en Barcelona | Foto: AFP

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes P1 for Sunday, with Carlos Sainz and Lando Norris behind!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FuWjyVPCAz — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

La Q2, con choque entre Hamilton y Norris y un Red Bull afuera

Sergio Perez is in the gravel but should have time for another go#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3UWY4uYgjQ — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



Perez

Russell 📸

Zhou

De Vries

Tsunoda#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/DzO7oQQR8N — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

La Q1 dejó afuera a una de las Ferrari

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Agony for Charles Leclerc, who is out in Q1!



Bottas

Magnussen

Albon

Leclerc 📸

Sargeant#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/GFMfrAx1KO — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Fórmula 3 Internacional: Colapinto y una gran actuación en el Sprint El piloto argentino Franco Colapinto, del equipo MP Motorsport, finalizó esta mañana en la sexta colocación en la carrera Sprint que se llevó a cabo en el autódromo de Montmeló, en Barcelona, por la Fórmula 3 Internacional, en el marco de una competencia complementaria del programa que incluye en España la realización de la Fórmula 1.



El piloto bonaerense, de 20 años recién cumplidos, recorrió las 21 vueltas al trazado catalán en un tiempo de 36m. 57s. 574/1000.



De esta manera, el oriundo de Pilar, componente de la Academia Williams, llegó a 4s. 164/1000 del ganador, el norteamericano Zach O'Sullivan (Prema).





A @Formula3 Williams Racing 1-2 for @ZakOSullivan & @LukeBrown1ng! 🤩@FranColapinto produces a great performance to finish P6, while Ollie Gray gains numerous places 👏#WeAreWilliams #SpanishGP pic.twitter.com/ifDPQ5nveO — Williams Racing (@WilliamsRacing) June 3, 2023

El inglés Luke Browning (Hitech GP) arribó en la segunda colocación, a 1s. 676/1000, mientras que el italiano Leonardo Fornaroli (Trident) ocupó el último escalón del podio, a 2s. 360/1000.



Colapinto mantuvo un sostenido ritmo, luego de largar en la décima posición, y pudo avanzar cuatro ubicaciones, a partir de algunos retrasos de pilotos que lo precedían.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Formula 3 (@fiaf3) De esta manera, Colapinto llegó a las 30 unidades en la clasificación del campeonato, que en Barcelona está desarrollando la cuarta fecha doble del calendario anual de la división.



El piloto argentino figura en la décima posición en el certamen, lejos de la línea del brasileño Gabriele Bortoleto (Trident), quien encabeza con 80.



Mañana, a partir de las 6.55 hora argentina (11.55 local), Colapinto largará tercero la carrera principal del fin de semana, programada a 25 vueltas. La pole position será para el español Josep Martí (Campos Racing) y el segundo puesto de salida corresponderá al estadounidense Taylor Barnard (Jenzer Motorsport).



Top three for @FranColapinto! 🤩



Full @fiaf3 qualifying result 👇#WeAreWilliams #SpanishGP pic.twitter.com/1Q66UcBEqv — Williams Racing (@WilliamsRacing) June 2, 2023 El inglés Luke Browning (Hitech GP) arribó en la segunda colocación, a 1s. 676/1000, mientras que el italiano Leonardo Fornaroli (Trident) ocupó el último escalón del podio, a 2s. 360/1000.Colapinto mantuvo un sostenido ritmo, luego de largar en la décima posición, y pudo avanzar cuatro ubicaciones, a partir de algunos retrasos de pilotos que lo precedían.De esta manera, Colapinto llegó a las 30 unidades en la clasificación del campeonato, que en Barcelona está desarrollando la cuarta fecha doble del calendario anual de la división.El piloto argentino figura en la décima posición en el certamen, lejos de la línea del brasileño Gabriele Bortoleto (Trident), quien encabeza con 80.Mañana, a partir de las 6.55 hora argentina (11.55 local), Colapinto largará tercero la carrera principal del fin de semana, programada a 25 vueltas. La pole position será para el español Josep Martí (Campos Racing) y el segundo puesto de salida corresponderá al estadounidense Taylor Barnard (Jenzer Motorsport).

El bicampeón titular y líder del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, logró este sábado la quinta pole position de la temporada y largará este domingo en el primer puesto del Gran Premio de España de Fórmula 1.Verstappen giró con el mejor tiempo que fue 1:12:272seg, a bordo de su Red Bull, en una prueba con algunas sorpresas y buenas actuaciones.El actual campeón del Mundo, que de menor a mayor dominó la sesión tuvo como escolta a la Ferrari del español Carlos Sainz a 0.462seg, mientras que en tercera colocación llegó el McLaren del británico Lando Norris.La segunda línea de salida la completará el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) si es que los comisarios deportivos no le aplican una sanción tras evaluar posibles maniobras de obstaculización a otros pilotos durante la tanda de clasificación.Sexto fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que superó por primera vez en la temporada en una qualy a su compañero Fernando Alonso, tercero en el Campeonato Mundial 2023.A falta de tres minutos para el cierre de la Q3, el alemán Nico Hülkenberg se ubicó en la tercera colocación a 0.657seg de Verstappen quien comandaba la sesión.Con un minuto del fin de la prueba, Sainz se único segundo a 462 milésimas, lo que sería el tiempo final de la jornada, donde Ferrari "perdió" a Charles Leclerc en la Q1.Sin embargo, alguno de los pilotos que cambiaron neumáticos, mejoraron entre los diez corredores del último segmento de la prueba clasificatoria. En la Q2, dos hechos que marcaron también lo que sería la jornada clasificatoria.Con un toque en el final entre los Mercedes, con los británicos Lewis Hamilton y George Russell que tuvieron un toque entre ambos compañeros cuando iban por una vuelta rápida.Sin embargo, como continuidad, Russell quedó afuera de la Q2, lo mismo que el Red Bull del mexicano Sergio Pérez."Checo" que había cambiado compuesto blando en su monoposto, como estrategia, sufrió problemas y termino en la cama de leca.El chino Guanyu Zhou, con Alfa Romeo, el neerlandés Nyck de Vries y Yuki Tsunoda, ambos con Alpha Tauri, quedaron fuera.El Red Bull del neerlandés y actual campeón del mundo, Max Verstappen, fue el mejor del tramo, seguido por Norris y tercero mejoró el español Carlos Sainz, a bordo de su Ferrari.En el primero de los cortes de la prueba clasificatoria tuvo la gran sorpresa en el comienzo de este sábado.La Ferrari del monegasco Charles Leclerc quedó eliminado en el trazado catalán, en una Q1 donde finés Valtteri Bottas, el danés Kevin Magnussen y el norteamericano Logan Sargeant.Entre los más veloces, el británico Lewis Hamilton fue primero, segundo el McLaren de su compatriota Lando Norris y tercero el otro Mercedes con George Russell en la tercera colocación.