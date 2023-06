Dos alianzas de Chubut eligen el domingo candidatos en las internas partidarias

El domingo se celebran elecciones en Chubut. Foto: Archivo.

Esta noche junto a @ric_sastre presentamos la Lista de diputados provinciales que nos acompañarán el próximo 30 de julio



En @arribachubut apuntamos a contar con un brazo fundamental en la cordillera y el valle y revalorizar el rol de la Legislatura con juventud y experiencia (+) pic.twitter.com/kvc72I6jdy — arribachubut (@arribachubut) May 26, 2023

JUNTOS PARA CAMBIAR CHUBUT 💪



Conformamos una lista no solo competitiva sino también representativa, con candidatos y candidatas que reflejan ideas y proyectos. Este desafío no es sólo de la política, sino de toda la sociedad. Juntos vamos a cambiar el futuro de la provincia. pic.twitter.com/rPCOXBP9EY — Nacho Torres (@NachoTorresCH) May 25, 2023

Las alianzas electoralespara elegir los candidatos a intendentes y concejales en 12 de las 44 localidades de este distrito, con vistas a los comicios provinciales del 30 de julio."Arriba Chubut", integrado por 8 partidos con eje en el justicialismo y "Juntos por el Cambio Chubut" -conformado por el PRO y la UCR- son los únicos espacios (de las 4 alianzas inscritas) que convocaron a internas, a días de vencer el plazo para la presentación de candidatos del 10 de junio.En ambos casos,ya que cuentan con listas únicas para gobernador y vice que encabezan el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre por "Arriba Chubut" y el senador nacional Ignacio Torres con el exdiputado nacional Gustavo Menna, en Juntos por el Cambio.Rodrigo Gaitán, presidente de la junta electoral del frente "Arriba Chubut", confirmó que en esa coalición de partidos habrá internas en las localidades de Esquel, Cholila, Paso de Indios, Lago Puelo y Las Plumas.En diálogo con Télam,y ya está todo dispuesto, se repartieron los útiles electorales y se designaron escuelas y autoridades de mesa".En este espacio, conformado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Partido de la Victoria, el Partido Socialista Auténtico, Primero Chubut, Chubut Somos Todos, "Por la Cultura la Educación y el Trabajo" y el partido municipal Nuevo Encuentro de El Hoyo; se destaca la interna en Esquel, la ciudad cabecera de la cordillera chubutense.Ahí disputan la intendencia el actual diputado nacional Santiago Igón y el referente juvenil local Juan Manuel Peralta.para elegir jefes comunales en Gan Gan, Gastre, Gaiman, El Maitén, Gualjaina, Epuyén, Paso de Indios, Puerto Madryn y Esquel."Ya cumplimos con toda la logística y estamos preparados para ir a las urnas", indicó a Télam el presidente de la junta electoral de JxC, Mariano Martínez., la tercera en cantidad de habitantes del Chubut, donde hay una disputa por la candidatura a intendente entre Ariel Salvador propuesto por la conducción provincial del PRO y una alianza de radicales y macristas que impulsan la candidatura del empresario local Daniel Laudonio.El otro punto de atención estará puesto en Esquel, donde la interna de JxC se judicializó ante una presentación realizada por los dirigentes radicales que se sintieron proscritos, al no poder presentar los avales del PRO que exigía la junta electoral interna por lo que se había desautorizado su participación.La queja del radicalismo esquelense terminó en el Tribunal Electoral Provincial quepor lo que "este domingo también se votará en Esquel con la modalidad abierta, es decir con los afiliados del PRO, el radicalismo y el padrón de independientes" confirmó Mariano Martínez.El presidente de la junta electoral agregó: "Nosotros no vamos a apelar esa decisión del Tribunal Electoral porque no tenemos tiempo ya que hay que inscribir los candidatos el 10 de junio y lo mejor es poner las urnas, contar los votos y honrar nuestra tradición".La particularidad de la interna de; entre tanto serán "cerradas" en el resto de las localidades.Las internas partidarias se aplican en Chubut tras la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron dejadas sin efecto por ley a fines del año pasado.