El INAES presentó un mapa de cooperativas culturales: la mitad fueron creadas a partir de 2021

El, presentado este viernes en el marco de la edición 2023 del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA),a lo largo de todo el país y más de la mitad se constituyeron en los últimos dos años, según el relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)., resumió, director nacional de Industrias Culturales de Nación, quien participó de la mesa de presentación junto a Martín Flax, coordinador del área de políticas culturales del INAES, y Soledad Venegas, coordinadora del programa MARCA.En medio de aplausos y festejos, el acto en la sala 413 del Centro Cultural Kirchner, desbordada en su capacidad por el público, también fue el escenario para la entrega de matrículas para las cooperativas culturales más nuevas al tiempo que contó con la presencia de, y funcionarios culturales de Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros de los 20 países que enviaron representación institucional y comercial al MICA 2023.En la presentación difundida en una pantalla, el INAES informó quey a partir de la implementación de RenovAR, un programa para agilizar y digitalizar la creación de cooperativas,en este sector.Con geolocalizaciones y datos centrales de cada espacio autogestivo del país que cuente con matrícula vigente, el mapa interactivo se podrá visitar de forma online en la página web del INAES , es dinámico y está categorizado por el objeto social de cada proyecto en seis grupos: industrias culturales, medios de comunicación, gestión de espacio cultural, producciones editoriales, y tecnología, innovación y conocimiento."Si están guardadas las herramientas no sirven y hoy está herramienta llega al lugar que tiene que llegar", dijo Flax para poner en valor las políticas públicas que se llevan adelante para el sector. "Tengo la alegría de ser parte de este movimiento y es una emoción enorme poder mostrar resultados para este universo", agregó Venegas.El objetivo es que sea un relevamiento en constante movimiento, abierto al público, a las consultas y a las modificaciones que vayan surgiendo en este universo. Construido con información del INAES y con el fin de facilitar las relaciones entre las experiencias asociativas, el informe se va a ir actualizando con aquellas cooperativas que aún no están incorporadas y con las que se constituyan de ahora en adelante."El cooperativismo cultural hoy es una realidad y la demostración de un modo de gestión que dialoga con los valores de mundo que queremos", sostuvo Sanjurjo en el marco de la edición 2023 del MICA, que se desarrolla hasta el domingo en el CCK y otras sedes de la Ciudad de Buenos Aires.El relevamiento acerca del universo de cooperativas culturas también da cuenta del crecimiento y la potencialidad del sector, que ya contaba con actividad económica y ahora agregó una herramienta legal -la figura asociativa- bajo la que se puede organizar."Hoy acá está el sector de la cultura y no somos unas figurillas vendiendo algo que no somos", concluyó Flax en una sala que se despidió entre festejos, la emoción y los distintos intercambios por la entrega de las nuevas matrículas para cooperativas vinculadas a la comunicación, la música, el arte y la innovación, entre otras áreas."Están escribiendo una página fundamental porque esto es una manera de construir otro mundo posible: más diverso, equitativo y sustentable", remarcó Sanjurjo sobre la dimensión y el potencial de este universo cultural asociativo y cooperativo.Mientras afuera de la sala 413 continuaba una extensa lista de actividades, talleres y rondas de negocios en el MICA, Venegas destacó también la importancia de estar presentes en el espacio cultural porteño."Las cooperativas son parte de este encuentro del MICA y es parte de un trabajo integral en el que creemos. Y es una vidriera para mostrar el cooperativismo cultural en acción", sostuvo la coordinadora de MARCA, programa lanzado en abril pasado y que también busca contribuir al desempeño de espacios culturales independientes, autogestivos y no oficiales.