Saulo promete luchar "con pasión, acuerdos y compromiso" contra el cambio climático

Foto: Archivo Télam.

"¿Nos vamos a quedar esperando un fin dramático o vamos a luchar para nuestros niños y nuestro futuro? Vamos a luchar. Estoy segura de eso y yo haré eso"

"Estamos ante una enorme crisis global que es la combinación de cambio climático e inactividad"

La argentina, secretaria electa de la, aseguró que luchará "con pasión, acuerdos y compromiso" contra el cambio climático y sus impactos negativos en las vidas de las personas, tras ser elegida esta semana en Ginebra para ocupar ese cargo.En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Saulo, que dirige el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desde 2014, expresó su preocupación porque algunos países no entiendan el mensaje sobre los efectos de emitir más gases de efecto invernadero, e insistió en que no es demasiado tarde para cambiar el desenlace de la crisis climática., dijo Saulo, de 59 años, que se convertirá en la primera mujer y la primera persona latinoamericana en liderar la OMM cuando asuma el próximo 1 de enero.La funcionaria dijo que no tiene sentido esperar para una solución "milagrosa" que frene y revierta el cambio climático., afirmó."¿Nos vamos a quedar esperando un fin dramático o vamos a luchar para nuestros niños y nuestro futuro? Vamos a luchar. Estoy segura de eso y yo haré eso", aseguró.Y añadió: "Con pasión, amor, acuerdos y compromiso. Es la única manera. No podemos observar esto como una película en la pantalla,. Es nuestro papel. Es un deber". Saulo fue elegida por amplia mayoría el jueves para relevar al finlandésque termina su segundo mandato de cuatro años al frente de esta agencia de la ONU.Obtuvo la mayoría de dos tercios requerida en la primera vuelta con 108 votos, contra 37, siete y cuatro sufragios para los otros tres candidatos.La futura secretaria general dijo estary aseguró que mandaba un mensaje muy claro sobre "la necesidad de cambio" y nuevas ideas en la OMM."Estamos ante una enorme crisis global que es la combinación de cambio climático e inactividad", dijo Saulo, que abogó por reforzar la coordinación y la innovación en esta organización.La OMMpara monitorear la evolución de los gases de efecto invernadero, el nivel del mar, las temperaturas, el deshielo de los glaciares y otros indicadores climáticos.La directora del SMN destacó que su prioridad será aplicar este trabajo en el terreno y citó como ejemplo los planes de la OMM para que el planeta disponga de sistemas de alerta eficaces ante catástrofes meteorológicas. "Tienes que tener objetivos globales pero acción local", sostuvo.Asimismo,. "En la OMM, nos preocupamos de qué ocurre con el mundo menos desarrollado y los pequeños países insulares. El problema es que no tenemos programas específicos para abordar sus necesidades", señaló.También. "Estoy realmente preocupada por esto. Y haré lo máximo desde esta organización para intentar convencerlos que deben realizar un cambio de verdad para comprometerse", afirmó.