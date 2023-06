Zelenski afirmó que Ucrania está "lista" para la contraofensiva

Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: AFP.

El presidente de Ucrania, Volodimircontra las tropas rusas, aunque reclamó que primero necesitaba más armamento provisto por Occidente, especialmente sistemas de defensa antiaérea.Ucrania asegura desde hace meses que se prepara para una gran ofensiva que buscará recuperar los territorios ocupados por Moscú desde la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022.y armas para comenzar la contraofensiva. "Un gran número de soldados morirán", si Kiev no recibe el armamento para hacer frente al poder aéreo de Moscú, manifestó en una entrevista publicada por el diario Wall Street Journal.sin más ayuda occidental, aunque Kiev está "lista" para recuperar los territorios perdidos tras 15 meses de invasión.Sus declaraciones coinciden con nuevos bombardeos lanzados esta semana contra la capital. "Todo el mundo sabe perfectamente que cualquier contraofensiva sin superioridad aérea es muy peligrosa", insistió.y no entiende por qué los países vecinos sí lo tienen", ejemplificó.Zelenski subrayó asimismo que el único armamento capaz de proteger a Ucrania eran los sistemas de defensa antiaérea Patriot, fabricados por Estados Unidos, y pidió que se entregaran más a Kiev."La realidad es que 50 Patriots evitarán, en su mayor parte, que la gente muera", manifestó., la alianza militar a la cual Ucrania desea adherir, en la capital lituana el próximo mes."Si no se nos reconoce y no se nos da una señal en Vilna (la capital lituana donde se hará la cumbre), creo que no tiene sentido que Ucrania esté en esta cumbre", afirmó.Indonesia presentó este sábado una iniciativa para la paz en Ucrania que implica un alto el fuego "en las posiciones actuales", la intervención de fuerzas de la ONU y referendos "en las zonas de disputa", pero rápidamente fue rechazado por Kiev, que lo calificó de "extraño" y apuntó que "parece un plan ruso".En el foro Shangri-La Dialogue que se realiza en Singapur, el ministro de Defensa indonesio, Prabowo Subianto, propuso implementar un alto el fuego "en las posiciones actuales" y crear zonas desmilitarizadas con observadores y fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.El funcionario del país del sudeste asiático y miembro del G20 sugirió también que la ONU organizara un "referendo en las zonas en disputa"."Estoy presentando un plan de resolución de conflictos", manifestó Subianto y añadió: "No estoy diciendo quién tiene la razón o quién está equivocado"-Ante esto, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, rechazó la propuesta: "Parece un plan ruso, no un plan indonesio"-"No necesitamos que este mediador venga a nosotros [con] este extraño plan", agregó, citado por la agencia de noticias AFP.El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó también sus reserves con la propuesta para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022."Tenemos que llevar la paz a Ucrania", pero debe ser una "paz justa, no una paz de rendición", apuntó.Indonesia, partidaria de la diplomacia no alineada, ya había intentado jugar un papel de mediador anteriormente.El presidente Joko Widodo se reunió el año pasado con los dirigentes de ambos países, en sendas visitas a Kiev y Moscú. El país también acogió la cumbre del G20 de potencias desarrolladas y emergentes en noviembre.Indonesia votó a favor de una resolución de la ONU que condena la invasión rusa de Ucrania, pero no aplicó las sanciones económicas contra Moscú.