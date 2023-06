Crece la tensión entre China y EEUU sobre el estatus de Taiwán

Estados Unidos había propuesto una reunión formal entre Austin y su homólogo chino, Li Shangfu, en ese foro en Singapur, pero el gigante asiático no aceptó la invitación

Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Foto: AFP.

Li Shangfu, Ministro de Defensa Nacional de China. Foto: AFP.

Uno de los más altos cargos delsobre el estatus de Taiwán, isla que China considera parte de su territorio, en medio de una renovada tensión y el llamado al diálogo como forma de reducir riesgos de conflicto."Los comentarios de Estados Unidos sobre Taiwán ignoran los hechos, distorsionan la verdad y están completamente equivocados", apuntó el jefe adjunto del Estado Mayor de la Comisión Militar Central del país, Jing Jianfeng, en los aledaños del foro de seguridad de los Diálogos de Shangri-La, que se celebra en Singapur., por el cual Beijing reclama desde hace décadas la completa soberanía sobre Taiwán, "una parte sagrada e inalienable del territorio chino", indicó la agencia de noticias Europa Press.Ante el aumento de la tensión de los últimos meses, caracterizados por las visitas de responsables estadounidenses a la isla, respondidas por China con maniobras en el continente y aproximaciones a la línea de seguridad del territorio, el general indicó que su país "no busca ni el conflicto ni el enfrentamiento", pero alertó también de que, según declaraciones reproducidas por el diario South China Morning Post.Estados Unidos había propuesto una reunión formal entre Austin y su homólogo chino, Li Shangfu, en ese foro en Singapur, pero el gigante asiático no aceptó la invitación.Ambos líderes se dieron la mano la noche antes y hablaron brevemente durante la cena de inauguración de esta cumbre, pero el encuentro no fue más allá, consignó la agencia de noticias AFP."Estados Unidos cree que las líneas abiertas de comunicación con la República Popular de China son esenciales, especialmente entre nuestros líderes de defensa y militares", dijo Austin en Shangri-La.y errores de cálculo que pueden llevar a una crisis o un conflicto",Otro miembro de la delegación china, el coronel Zhao Xiaozhuo, indicó que Beijing también consideraba que mantener líneas de comunicación era esencial, pero añadió que "el problema es que Estados Unidos deje de provocar la seguridad de China".El jefe del Pentágono dijo estar "profundamente preocupado de que (China) no quiera comprometerse más seriamente en mejores mecanismos de gestión de crisis entre los dos ejércitos".También reprochó a al gigante asiático "un número alarmante de intercepciones peligrosas de aeronaves de Estados Unidos y países aliados que volaban legalmente en el espacio aéreo internacional".cuando, según el ejército estadounidense,cerca de un avión de vigilancia estadounidense que operaba en el mar de China Meridional.El ejército del país asiático argumentó que el avión estadounidense "entró" en una zona de entrenamiento militar.