Una obra teatral con eje en la astronomía se presenta gratis hasta fines de julio en el C3

“La desobediencia de Marte”, con las actuaciones de Osmar Núñez y Lautaro Delgado Tymruk.//Foto Pepe Mateos

La trama gira en torno al astrónomo alemán Kepler y su colaborador reunidos para descifrar las órbitas de los planetas.//Foto Pepe Mateos

Los ministros de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; de Cultura, Tristán Bauer participaron del estreno.//Foto Pepe Mateos

Es una coproducción del C3 del ministerio de Ciencia y Tecnología y el Teatro Nacional Cervantes de Cultura.//Foto Pepe Mateos

Una versión teatralizada de los encuentros entre el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler y su colaborador Tycho Brahe, en los que ambos científicos trabajaron para establecer el modelo de las órbitas planetarias fue presentada este viernes en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) del barrio porteño de Palermo con entrada gratuita y podrá verse hasta fines del mes de julio.de "La desobediencia de Marte", junto a otros funcionarios y personalidades de la cultura y los derechos humanos, entre quienes se encontraba la dirigente de” escrita por el reconocidodirigida por Marcelo Lombardero, con las actuaciones de Osmar Núñez y Lautaro Delgado Tymruk, se presenta a través de unay elLa trama gira en torno al astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler y su colaborador, Tycho Brahe, reunidos en 1600 en el castillo de Benatek, en la región de Bohemia, paraLa obra se presentará hasta el 30 de julio, de viernes a domingo a las 20, con localidades gratuitas yElafirmó en diálogo con Télam que “que puso a todo el equipo ante el desafío de ponernos a investigar mucho sobre cosas que no forman parte de nuestra vida cotidiana, lo primero fue abordar un texto que en principio parece farragoso o encriptado y trabajar para que sea inteligible para un público que quizá no está metido en el mundo de la astronomía”.“Lasque realizan los personajes son elque sirve paraque tienen que ver con cuestiones de filiación, de traspaso generacional, tensiones paterno filiales, o como hacer frente al ocaso de la vida”, destacó.esy tengo la fortuna de que seamos amigos, por eso estuvimos en contacto durante todo el proceso en un ida y vuelta tomando decisiones paraporque además de que tuve que estudiar mucho de astronomía esta es unade hace treinta años y por eso también necesitamos algunas”, agregó Lombardero.“Me hace muy feliz poder montar esta obra en el C3, si uno se para en la esquina de Godoy Cruz y Paraguay queda claro que en Argentina hay dos modelos de país en pugna porque los terrenos de las bodegas Giol se dividieron entre el estado nacional y el porteño, y mientras que el estado nacional construyó la sede del ministerio de Ciencia y su maravilloso centro Cultural el estado porteño habilitó un shopping; por eso también me parece muy valioso que el teatro tenga también su lugar acá”, completó el director teatral.Por su parte,, afirmó en diálogo con Télam que "ltienen muchísimos, hay obras como esta que estamos poniendo hoy, o 'Galileo', o 'Copenaghe', o tantas otras que tienen que ver con; lason características tan propias del científico como de un autor de teatro, un director o un actor, y como con eso solo no alcanza después tanto los científicos cómo los que hacen una obra de teatro se proponen una hipótesis y la ponen aprueba, y en ambos casos a ese trabajo le dicen 'ensayo'"."Hasta ahora este hermoso auditorio que tiene elno había ofrecido una oferta teatral y nos parecía importante que este espacio por el que miles de familias pasan cada fin de semana pueda tener también una propuesta de este tipo; en cuanto fuimos con la idea al ministro Bauer, enseguida sumó aly juntos pudimos producir este espectáculo que nos llena de orgullo", completó Filmus.sostuvo que "con el ministro Filmus tenemos una relación muy entrañable desde la creación del Canal Encuentro, y conversando sobre los cruces entre la Ciencia y la Cultura empezamos a pergeñar este proyecto al que se sumó el equipo del Teatro Nacional Cervantes y de ahí surgió la iniciativa de montar este texto de Villoro bajo la dirección de uno de los grandes directores de teatro que tiene Argentina que es Marcelo Lombardero"."La obra nos trae a dos grandes científicos en un momento de debate en el que Villoro nos trae una mirada sobre esos conflictos que es muy interesante desde varios puntos de vista y que va a ser muy atractiva para todos los que vengan a verla", finalizó Bauer.