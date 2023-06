Mujeres y diversidades sexuales marcharon en las principales ciudades de Argentina

Durante la jornada se volvió a reclamar por la aparición de Tehuel de la Torre y hubo reclamos al Poder Judicial. Foto: Edgardo Valera.

"Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" fue uno de los lemas. Foto: Edgardo Valera.

Acabar con "La feminización de la pobreza" fue otra de las consignas. Foto: Hernán Saravia.

Foto: Diego Araoz.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Natalia Guerrero.

Foto: Natalia Guerrero.

Con un claro repudio a los casos de femicidio y violencia de género, miles de manifestantes de organizaciones feministas y de otros colectivos sociales, sindicales y estudiantiles, marcharon este viernes en distintas ciudades de Argentina en el contexto de la conmemoración de un nuevo aniversario de la primera marcha del Ni Una Menos, realizada en 2015.En la ciudad de La Plata, la multisectorial de mujeres, trans, travestis, lesbianas y bisexuales alineadas con los partidos de izquierda movilizaron en contra la violencia por cuestiones de género."Con 139 feminicidios y travesticidios no hay ni una menos", decía la bandera que encabezó la movilización que comenzó pasadas las 17 en la Plaza Moreno de La Plata y que concluyó en Plaza San Martín."Estamos ante una situación dramática que no se resuelve con parches", señaló en conferencia de prensa la referente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad (FITU), Luana Simioni, quien destacó que en la capital bonaerense "pese a tener el triste y lamentable récord de ser la ciudad con más femicidios y con más llamados a la línea 144, la respuesta del intendente Julio Garro es un refugio de 22 plazas" para las mujeres y sus hijos que necesiten salir de situaciones violentas.Durante la jornada se volvió a reclamar por la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido el 11 de marzo de 2021, por las mujeres y travestis víctimas de violencia de género y, además, hubo expresiones en contra de la impunidad judicial.En Córdoba, miles de mujeres marcharon para denunciar que las "mata el machismo" y las "golpea la pobreza", además de reivindicar los ocho años del "primer grito por #NiUnaMenos" como una herramienta "contra la violencia femicida" y la necesidad de "vivir libres y sin miedo", destacó parte del documento que leyó sobre el final la marcha que transitó la zona centro de la capital local.La extensa columna, encabezada por organizaciones y colectivos sociales partió pasada las 18 desde avenida Colón y Cañada hacia la zona comercial del boulevar San Juan y avenida Vélez Sarsfield donde se leyó el documento y también se escucharon voces de familiares de víctimas de femicidios.Con el "grito masivo por #NiUnaMenos, por los feminismos" y para "seguir denunciando al Estado y los gobiernos, responsables de las violencias patriarcales que nos atraviesan", fueron las expresiones que más se escucharon de los marchantes a su paso.En Salta capital, la Asamblea Transfeminista realizó una concentración en la Ciudad Judicial, donde se presentó un "Tendedero de deudores alimentarios-abusadores-femicidas".Allí, Natalia Siara, de la Asamblea Transfeminista Salta, indicó en declaraciones a medios locales que piden "una reforma judicial con perspectiva de género" y salen a marchar para que dejen de matarlas.Asimismo, manifestó el apoyo del sector a "la lucha docente y del personal de salud pública", y aseguró que otro reclamo es "el derecho de acceso a la vivienda", ya que con la actual ley de alquileres "se hace muy difícil" y "las mujeres terminan en barrios populares, en viviendas precarias, y les dan a los niños una vida que no es digna, por falta de una política de Estado".Entre las actividades desarrolladas, bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", las mujeres pidieron por una Justicia con perspectiva de género; se manifestaron en contra del registro de obstructores de lazos familiares; y pidieron por el fin de los abusos a niñeces y adolescencias.Además, repudiaron la represión a los docentes y el personal de la salud pública y se pronunciaron a favor de la aprobación de la ley de violencia digital, tras lo que recibieron adhesiones para la no sanción de la ley de registro de obstructores de lazos familiares en la provincia.Para este sábado, a las 17, está convocada una concentración en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo, para marchar a partir de las 18, por las calles del centro de la ciudad de Salta.En Jujuy, miles de mujeres marcharon esta tarde por las calles de la capital provincial al grito de "Ni una menos" para repudiar los femicidios y casos de violencia de género y apuntaron contra la inacción del gobierno de Gerardo Morales."De pocas y persistentes, pasamos a ser muchas, también persistentes y en un movimiento sin techo que asusta, especialmente al gobierno de Morales porque no puede aislarnos", expresaron las activistas mientras marchaban.La columna encabezada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias, que incluyó además a múltiples colectivos sociales, sindicales y estudiantiles, inició su reclamo poco antes de las 18, ante un fuerte operativo policial que incluyó el vallado a las afuera de la Casa de Gobierno y la Iglesia Catedral."Nos reunimos para gritar las verdades desde el dolor más intenso, y así visibilizar las violencias, a los violentos, las políticas insuficientes que alimentan todas las violencias contra las mujeres y disidencias", reclamaron a ocho años de la primera marcha Ni una Menos.En Santiago del Estero, una multitud se hizo presente en las calles de la ciudad al grito de "Ni Una Menos", para decir a viva voz que "la lucha continúa", porque "somos la voz de las que ya no están", porque "la violencia machista mata y porque nos queremos vivas, libres y sin miedo".Organizaciones y movimientos feministas y sociales marcharon desde el Ministerio Público Fiscal hasta la plaza Libertad, de la ciudad Capital, en donde hubo intervenciones artísticas y lectura de documentos a ocho años del primer grito de "Ni Una Menos"."Nuestra presencia en las calles es indicio de hartazgo porque los niveles de violencia que sufrimos las mujeres y las diversidades son altísimos", dijo a Télam Gabriela Yauza, del "Ni Una Menos" delegación Santiago del Estero."Las compañeras en los territorios estamos trabajando en la prevención, en acompañamientos y da la sensación que no es suficiente, entonces es necesario estar presentes, acompañar y marcar nuestra presencia en las calles y las compañeras sepan que los movimientos feministas, de mujeres y disidencias crece cada día más", añadió.La marcha de "Ni una Menos" también se realizó por las calles de la ciudad misionera de Posadas, donde cientos de mujeres se concentraron desde las 15.30 en el mástil de la avenida Mitre de la capital misionera y marcharon hacia el centro de la ciudad con pancartas reclamando el cese de la violencia de género y los femicidios en Argentina.La protesta se centro en la Plaza 9 de Julio donde organizaciones feministas que participaron de la movilización destacaron las "alarmantes estadísticas" sobre la violencia doméstica en el país, ya que "el 67% de los 1.806 femicidios registrados eran pareja o expareja de las víctimas, y el 38% convive con ellas", señalaron.Para finalizar, "exigieron acciones concretas y políticas efectivas para combatir esta problemática".En Misiones, se han registrado 8 femicidios el año pasado y 4 en lo que va del 2023, mientras que son 50 los intentos de femicidio el año pasado y 42 en tan solo 5 meses de este año.En San Carlos de Bariloche, la marcha de desplazo desde la Ruca Mapuche, por distintas avenidas hasta llegar al Centro Cívico, corazón emblemático de la Ciudad Cordillerana, donde dieron lectura a un petitorio, que expresaba, entre otras cuestiones "Nos queremos vives , libres y desendeudades, porque entendemos que la violencia hetero cis patriarcal machista no es solo el maltrato en las relaciones interpersonales, sino también representa el sistema de endeudamiento"."La feminización de la pobreza es un hecho. Para salir de situaciones y contextos de violencia necesitamos construir procesos de autonomía económica. Somos nosotras y nosotres la cara de la pobreza. Somos les que tenemos a nuestro cargo tareas de cuidado no pagas, somos nosotres les que cobramos los peores salarios, les que terminan relegando su trayectoria laboral, quienes sufrimos los techos y paredes de cristal. ¡Venimos a discutir el reparto de los cuidados, de la riqueza! ¡Sin distribución igualitaria no hay Ni Una Menos!"