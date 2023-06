Compartimos con @vtolosapaz un plenario en la sede del Banco Nación en Vicente López con referentes políticos y sociales, y más de 500 compañeros y compañeras de la 1ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires.



Un gran encuentro para construir una Argentina que crezca… pic.twitter.com/DelzRjWXS4 — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) June 2, 2023

El embajador en Brasil y precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, aseguró que su postulación "es una decisión irreversible", al encabezar un plenario de militantes en Vicente López junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien aspira a competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones., señaló Scioli en un encuentro con militantes de los 24 distritos que integran la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.El cónclave se desarrolló en el predio que el Club Atlético Banco Nación tiene en la localidad de Vicente López, y el exgobernador anticipó que en los próximos comicios, los votantes "se van a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta que diga Victoria Tolosa Paz Gobernadora, Daniel Scioli Presidente"., señaló.A su turno Victoria Tolosa Paz celebró la postulación de Daniel Scioli como precandidato a presidente y remarcó la convicción para acompañarlo en la provincia de Buenos Aires como precandidata a gobernadora.“Lo que está sucediendo aquí no es una imposición, no es el pago por listas, no es el pago para ver qué cargo ocupás, sino que es lo que la militancia le venía reclamando a la dirigencia política. Hay que abrir las barreras y poner abierto el partido al movimiento, a la participación democrática de cada militante político”, apuntó la funcionaria.“No hay Daniel Scioli presidente sin una victoria en la provincia de Buenos Aires. Y ese triunfo no es solamente un nombre propio, es lo que sentimos muchos de nosotros cuando salimos a construir este camino”, puntualizó.