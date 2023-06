Massa viajará a Washington en los próximos días para cerrar una negociación con el FMI

Foto: Prensa (archivo).

El ministro de Economía, Sergio Massa,, lo que permitiría a la Argentina obtener e, luego del impacto de la sequía sobre las exportaciones del sector agro, confirmaron a Télam fuentes oficiales., en las que se está definiendo cómo modificar el viejo acuerdo, virtualmente suspendido luego de que no se cumplieran las metas de reservas y fiscales en el primer trimestre.El objetivo de Economía es que el Fondo adelante, al menos,, lo que daría aire a las reservas en un año en el que las exportaciones del complejo agro caerán cerca de US$ 20.000 millones, de acuerdo a proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).Semanas atrás,, que indicaron que los diálogos tienen en cuenta cómo hacer para "fortalecer las reservas"."Esto (por la negociación) incluye políticas para mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas, ambas esenciales para reducir la inflación, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables", agregaron las fuentes.A principios de mayo, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que estaba "todo sobre la mesa" en las discusiones con el FMI y subrayó que "la capacidad de intervención del Banco Central es irrenunciable", en referencia a la posibilidad de que la autoridad monetaria opere en el mercado de bonos para reducir la volatilidad del precio de los dólares bursátiles.Según Massa, el impacto de la sequía implicó un "cambio de juego" en el escenario que se avizoraba a finales de 2022, y la clave para reformular el programa de desembolsos y modificar las metas acordadas en marzo de 2022.es, sin hacer un nuevo programa -que implicaría la redacción de una ley que pase por el Congreso argentino y una votación en el marco del Directorio del Fondo-, lograr que el organismo adelante -al menos-"Los años político electorales en la Argentina siempre generan la dolarización de carteras ante esta sensación de incertidumbre. Queremos que el Banco Central tenga capacidad de intervención, no para distorsionar mercados, sino herramientas para generar certidumbre, tranquilidad, en momentos en que la incertidumbre política puede generar alguna situación de dificultad", afirmó Massa sobre a la necesidad de que el Gobierno tenga capacidad de intervenir en el comportamiento de los mercados de dólar financiero.Y agregó: