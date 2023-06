Marijuan acusó a exfuncionarios macristas de querer evitar el sobreseimiento de la Vicepresidenta

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidio el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal federal Guillermo Marijuanpor las que fue condenado el empresario Lázaro Báez y acusó a exfuncionarios macristas de estar detrás de una“No hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta” con relación al manejo del dinero investigado, explicó el fiscal en el marco de una entrevista televisiva que le concedió al canal de noticias C5N.“Acá (en esta causa) se cuestionó que se sacaron del país(empresa de Báez). Lo que hay que”, remarcó Marijuan al explicar por quéEn ese contexto, el fiscal se refirió a larealizada este viernes por laante el juez federal Sebastián Casanello, en la que se reclamó queBases Republicana tiene en sus, y como presidenta en uso de licencia a la consejera de la magistratura, exsubdirectora General de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP y jefa de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF),según surge del portal web de esa asociación.“Están planteando la posibilidad de ser. Intentan, si se les reconoce esa condición,lo que eventualmente se decidade mi pedido de sobreseimiento respecto de la expresidenta. Si no lo logran tratarán de hacerlo en la Cámara Federal”, analizó Marijuan.Me parece queesto están los) que no tienen el coraje de presentarse. Se valen de una asociación que es llamativo que en unos días haya podido”, señaló el fiscal.En esa línea, Marijuan animo a los extitulares de la UIF macrista, Federici y Talerico, a que “suscriban estos documentos" que dijo que le parece que se "lo pasan a un tercero después de viajar por todo el mundo capacitándose sobre lavado de dinero”.después de la indagatoria de la expresidenta y de que se decretara su falta de mérito. Todos sabemos quiénes son los que están atrás de esta presentación. No tienen las agallas de venir y presentarse. Lo que están demostrando es que están tratando de”, enfatizó.“Van a tener que explicar cómo las maniobras de Lázaro los perjudicaba a ellos si pretenden ser tenidos por querellantes.. No hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta de este dinero. Corresponde su sobreseimiento”, concluyó.