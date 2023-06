Instituciones chinas financiarán obras de infraestructura por más US$ 3.000 millones

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, suscribió con las autoridades de CMEC un acuerdo por invesiones ferroviarias de US$ 816 millones.Foto: Prensa.

Instituciones chinas avanzarán con el financiamento de grandes proyectos de infraestructura en la Argentina por US$ 3.052 millones que incluyen obras ferroviarias, de tendido eléctrico, en litio, energías renovables y de saneamiento, según acordó este viernes en Beijing la delegación argentina encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa. El titular del Palacio de Hacienda participó en la ceremonia de firma del Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda junto al vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Li Chunlin.En este marco, Massa y Li Chunlin coincidieron en que el acuerdo amplía las oportunidades de llevar adelante obras de infraestructura estratégicas para el crecimiento de la economía argentina.Con la firma de este plan de cooperación de la Franja y la Ruta de la Seda "se da un paso más", resaltaron fuentes de la delegación, quienes recordaron que la Argentina ya había adherido a la iniciativa.En la penúltima jornada de su visita, Massa analizó con el vicepresidente del Banco de Desarrollo de China (CDB), Wang Weidong , las prioridades de inversión a corto plazo, como el Proyecto de Represas y el Proyecto de Adquisición de Material Rodante para el Ferrocarril Roca Eléctrico.Durante la tarde, el ministro de Economía también mantuvo un encuentro bilateral con el viceministro de Finanzas chino, Wang Dongwei, con quien trabajó sobre el financiamiento bilateral para obras de infraestructura en la Argentina.Las obras y las entidades que las financiarían son: el Proyecto AMBA 1 (ICBC y BOC); Belgrano Cargas 2 (CDB); Ferrocarril Roca (CDB); Cauchari (Eximbank); y Laferrere y El Jagüel (CITIC).El Proyecto AMBA 1 contempla la construcción de una línea transmisión que beneficiará a ocho millones de usuarios de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, con una inversión de US$ 1.100 millones a cargo del ICBC y el Bank of China (BOC).La Repotenciación del Belgrano Cargas II supone una inversión de US$ 816 millones a través del banco China Development BankCon relación al Ferrocarril Belgrano Cargas, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, suscribió con las autoridades de CMEC un acuerdo para mantener las condiciones establecidas en la Enmienda 5 del Proyecto de Rehabilitación, que prevé nuevas obras y compra de material rodante por un monto total de US$ 816 millones.Hasta el momento, con la empresa china CMEC se había avanzado hasta la Enmienda 4 del Proyecto Rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas, que incluyó la renovación y mejoramiento de más de 200 kilómetros de vías, y la construcción de nuevos puentes.Dicho acuerdo también permitió comenzar la ejecución de obras estratégicas en la provincia de Santa Fe, como son la Circunvalación Ferroviaria de la Ciudad de Santa Fe, las obras de accesos a los puertos del norte y sur del Gran Rosario, y la segunda etapa del Proyecto Timbúes.En el caso del Ferrocarril Roca, está previsto incorporar 200 coches por US$ 236 millones, lo que permitirá reequipar a la línea para garantizar mayor confort y mejoras para los pasajeros.Asimismo, Giuliano y el presidente de CMEC, Fang Yanshui, manifestaron su voluntad de avanzar con el Proyecto Norpatagónico, que significa una importante intervención en el sur del país, logrando beneficios logísticos y económicos.Este proyecto tiene como objetivo recuperar cerca de 700 kilómetros de vías del ferrocarril Roca que conecta los puertos de Bahía Blanca con Añelo, atravesando entre otras las provincias de Río Negro y Neuquén.El Proyecto de explotación de litio y parque solar en Cauchari IV y V, en Jujuy, prevé una inversión de US$ 250 millones a cargo del EximbankFinalmente, Citic Bank financiará obras en AYSA en plantas cloacales y de agua en Esteban Echeverria-Ezeiza, Laferrere y San Justo por US$ 650 millones.