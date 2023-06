Debutó DeporTV Central: cubrirá el Mundial de Fútbol femenino y los Panamericanos

Foto: Captura de Pantalla

10 años de DEPORTV

La señal pública deportiva ampliará su oferta de contenidos en vivo: llega "Vení pa´acá" Tras el debut de ayer de Deportv Central, el canal de televisión abierta especializado en programación deportiva se encuentra a punto de estrenar "Vení pa´acá", con la conducción de Rama Pantorotto y un grupo de colaboradores, un programa semanal nocturno y también en vivo con varias secciones y entrevistas descontracturadas y apelando al humor.



"Vamos a divertirnos con la gente", anticipa a Télam César Canessa, productor general de DeporTV para explicar de qué se tratará este nuevo envío en vivo y en directo que se estrenará próximamente y que también saldrá desde los estudios ubicados en la exESMA.



Pantorotto viene de conducir el año pasado "Mundo Leo Mundial" y a él se sumarán Osvaldo Principi, Cecilia Ruffa, la gamer e influencer Carolo Vázquez y Hernán Villar, que además de ser licenciado en relaciones internacionales es astrólogo y le dará al envío "algo más angelado, más astral", comenta Canessa.



El productor anticipó que el flamante ciclo tendrá varias secciones, conversaciones "sin polémicas para que la gente que venga a las entrevistas se distienda y pase un momento divertido" con los conductores y los columnistas.



La llegada de nuevos programas en vivo a DeporTV tiene que ver con el desempeño de la señal durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 y la del Mundial de Fútbol de Qatar. "Nos posicionamos entre los primeros 10 sobre los 80 canales de cable", precisó Canessa.



En este sentido, el canal baraja la posibilidad de replicar para la última mitad del año una segunda edición de DeporTV Central, también en vivo, pero a las 18 horas, con los mismos conductores, pero sumando a otros periodistas para reflejar una agenda deportiva un poco más editorializada y sin el vértigo de la novedad y la noticia.

En un año que estará marcado por grandes eventos deportivos,, un ciclo diario que se emitirá en vivo de lunes a viernes de 14 a 15 horas con la conducción de Claudia Villapún y Federico Yañez, junto a otros periodistas especializados, que harán un recorrido por diferentes disciplinas, además de prepararse paraLuego de las experiencias durante los juegos olímpicos del 2021 de Tokyo, Japón, y el Mundial del fútbol en el que Argentina ganó su tercera copa, la señal pública vuelve a apostar a un noticiero en vivo.Para la gerenta general de Contenidos Públicos,, explicó.En tanto, para Yañez, quien ya comentó para la señal el mundial de Qatar 2022, "es una linda chance que el canal se haya permitido tener un noticiero de vuelta, sobre todo en un año en el que hay juegos panamericanos y mundiales de distintas especialidades, el del fútbol femenino y rugby de varones, por ejemplo, y clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024".Y agregó: "Por suerte el canal tiene muchos especialistas a los que vamos a tener siempre en el piso".Villapún, por su parte, destacó en diálogo con Télam la importancia de contar con un programa diario que le dé espacio a otras disciplinas que ocurren durante la semana y remarcó que este "es un año tremendo para la competencia deportiva" porque "más allá del Mundial de Fútbol Femenino, que nos va a tomar la atención, también se empieza a recorrer el camino olímpico con los Juegos Panamericanos y todas las clasificaciones para el año que viene"., dijo.Gran parte del programa se lo dedicaron al director técnico de la selección de fútbol femenino Germán Portanova, que desde un móvil en vivo desde el predio que la AFA tiene en Ezeiza charló con Laura Couto y los conductores.El entrenador dio algunos detalles sobre cómo se prepara para esta copa del mundo, en la que el equipo nacional debutará frente a Italia el próximo 24 de julio, y para el que aún no están definidas ni titulares ni suplentes.Sin dar nombres, Portanova dijo que "hay una columna vertebral" pero que, a diferencia de un seleccionador de equipo masculino, que tiene una lista amplia, no ocurre lo mismo para este plantel.Anticipó, sin embargo, que el equipo tiene "algunas jugadoras de confianza y quienes estén mejor en ese momento serán las que irán al mundial" y aseguró que tiene el 65 por ciento de los nombres y que el resto se definirá durante los entrenamientos que comenzarán cuando lleguen las jugadoras del exterior al país.Previamente, se realizó una entrevista a Marcelo Méndez, entrenador de la selección argentina de voley, que anoche se enfrentó a su par de Cuba en Tecnópolis.En tanto, Gabriel Ganci conversó con la leona Rocío Sánchez Moccia, que se prepara junto a sus compañeras de equipo para partir el domingo hacia Europa a jugar la Pro League. El 9 y 12 de junio se enfrentarán a China en Países Bajos y el 17 y 20 de junio a Nueva Zelanda en Bélgica."Estamos muy ansiosas de viajar. Fueron unas semanas de entrenamiento bastante duras para terminar esta parte del año, pero tenemos muchas ganas de estar allá, jugar los últimos cuatro partidos de la Pro League, que se hizo un poco larga, y se hace difícil mantener la constancia de querer ganar todos los partidos. Los dos equipos son muy físicos así que van a hacer partidos duros", anticipó la jugadora.Sánchez Moccia agregó:También se realizó una entrevista desde el Parque Olímpico a Guido Buscaglia, de 26 años y capitán del equipo argentino de natación, que dio pormenores de cómo se prepara junto a sus compañeros no sólo para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de este año, sino también para tratar de llegar al mundial de la disciplina, que se llevará a cabo en Fukoka, Japón, entre el viernes 14 y el domingo 30 de julio, pero siempre con el objetivo mayor de llegar a París 2024.No quedó afuera el anuncio del último partido de Lionel Messi del próximo sábado con la camiseta del PSG, según anunció el entrenador Christophe Galtier en una conferencia de prensa.Hacia el final, los conductores Villapún y Yañez recibieron a Hernán De Lorenzi, periodista y relator de handball, quien comentó los partidos que se disputaron el pasado miércoles entre los equipos femeninos de Mitre y Argentino Juniors, y luego el empate 28 a 28 de los varones de Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata por la décima fecha de la Liga Honor de Oro.Con diez años en el aire, DEPORTV, la primera señal pública dedicada al deporte y que se produce y emite en alta definición, transmite los eventos claves a nivel nacional e internacional privilegiando siempre la participación de los deportistas argentinos y latinoamericanos.Todos los contenidos de DeporTv Central serán producidos y emitidos -como se viene haciendo desde DEPORTV-, desde el nuevo set ubicado en el predio de la Ex ESMA, donde funcionan también Canal Encuentro, Pakapaka y la plataforma Contar., por los sistemas digitales de Cablevisión digital y HD (canal 100); por Telecentro, digital y HD (100 y 1021, respectivamente); en DirecTV, en el sistema SD (631) y HD (1631); en todos los sistemas de Supercanal, TeleRed, Gigared y en los más de doscientos cableoperadores del interior del país, que ya lo incorporaron a sus grillas.