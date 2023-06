"Ni Una Menos demostró la fuerza que tenemos las mujeres para pedir cambios"

Entrevista a Ana Correa por Silvina Molina VER VIDEO

Ana Correa / Captura de video.

Silvina Molina entrevista a Ana Correa / Captura de video.

Silvina Molina / Captura de video.

, dijo la abogada y comunicadora feminista Ana Correa,, y que a 8 años de ese primer grito colectivo, analiza los avances y los desafíos pendientes que requieren cambios por la igualdad y la inclusión."Fue muy impactante lo que pasó en 2015, Veníamos de una seguidilla de femicidios, había mucha impotencia de parte de toda la sociedad. Ese año había elecciones presidenciales, como en este año, y no estaba en la agenda de ningún candidato, ni de ninguna candidata -con poquísimas excepciones- y era desesperante, entonces cuando se supo que apareció el cuerpo asesinado de Chiara Páez, eso fue el límite", recordó la profesional., Santa Fe, quien cumple condena por ese femicidio.El 11 de mayo de 2015 la periodistaescribió en su cuenta de Twitter:A partir de allí surgió una conversación en la red social que se convirtió en reuniones y asambleas a lo largo del país y que confluyó en la masiva movilización Ni Una Menos el 3 de junio de 2015, movimiento que se extendió con los años a otras partes del mundo."Evidentemente tanta adhesión tuvo que ver con que era un grito latente, necesitábamos que nos escuchen, necesitábamos un grito colectivo que diga Ni Una Menos. Ese fue el avance más fuerte. Tiene que ver con que el movimiento de mujeres supo de la fuerza que tenemos cuando nos juntamos para hacer pedidos concretos, para pedir respuestas inmediatas por parte de los poderes del Estado", resaltó Correa.El jueves,Ese registro oficial fue uno de los reclamos de 2015."Era un pedido muy elemental el contar las víctimas, y otro muy importante fue el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género que se convirtió en ley y que crea un cuerpo de abogadas y abogados. La verdad es que en ese punto es bastante frustrante porque se demoraron mucho en ponerlo en práctica. El gobierno anterior se tomó muchos años para capacitar a muy pocos abogados y abogadas, y durante este gobierno una parte estuvo en el Ministerio de Justicia luego en el de Mujeres, pero la verdad es que hoy las mujeres y personas LGTB, cuando tienen una situación de violencia de género no saben a quién recurrir", analizó la abogada.Añadió queOtro logro de estos años "fue la legalización del aborto que pensamos que iba a ser imposible en la Argentina, y sabemos que no estamos más solas, que estamos en red, que podemos".En estos ocho años, y pandemia mediante, las marchas y concentraciones se mantuvieron con formatos de asambleas preparatorias en todo el país, y este año uno de los reclamos unificados son los cambios en el Poder Judicial en sus actuaciones ante casos de violencia de género y femicidios., analizó la abogada.Y resaltó que la Corte Suprema "está integrada por cuatro varones, o sea, si hasta simbólicamente falta perspectiva de género. En los fallos de la Corte recién nombraron la perspectiva de género en un fallo del año pasado y gracias al trabajo de abogadas feministas".A la vez, resaltó que "hay áreas de género que trabajan muy bien, como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación, pero los cargos que definen las políticas siguen a cargo de personas que no tienen una perspectiva de género"."Y tampoco hay una perspectiva en las consecuencias, sobre las mujeres, niñas y niños y adolescentes, de los problemas económicos de los últimos años y la crisis de salud mental. Son víctimas de violencia a las que la justicia les da la espalda", analizó Correa.También consideró queAdemás, la profesional consideró que un desafío pendiente es el tener una ley de cuidados., explicó."A veces se cree que los discursos feministas no reconocen las necesidades de los varones, pero no es así. El movimiento contra el patriarcado es el movimiento contra la violencia donde hay asimetría del poder, donde hay maltrato", señaló Correa.