Rossi: "En algún momento tendremos que discutir un nuevo orden institucional"

El jefe de Gabinete de Ministros y precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Agustín Rossi, consideró que "en algún momento se tendrá que discutir un nuevo orden institucional en Argentina", al exponer en la última jornada de la denominada Semana del Futuro , junto a personalidades como la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y el Premio Nobel de la Paz 1984, Adolfo Pérez Esquivel.Luego de un discurso centrado en los peligros del ascenso de la extrema derecha en todo el mundo y en Argentina, el funcionario nacional afirmó que existe "una alianza clara entre el sistema de medios de comunicación y el Poder Judicial".Para Rossi, esa conjunción derivó en "una campaña de estigmatización, descalificación y desgaste permanente que derivó en acciones de violencia" como fue el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."En algún momento nos vamos a tener que animar a discutir un nuevo orden institucional en la Argentina. Lamentablemente, en este país, para reformar la Constitución se necesitan dos tercios de cada una de las cámaras y no hay sistema de enmiendas constitucionales que por ejemplo tiene México", abundó.En ese sentido, recordó que en ese país norteamericano se debate una enmienda propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en que se "propone que los miembros de la Corte Suprema de Justicia sean electos por el voto directo del conjunto de los ciudadanos"."Si nosotros en algún momento podemos elegir los miembros de la Corte por el voto directo de los ciudadanos, seguramente que tendríamos un Poder Judicial mucho más cercano a los argentinos mucho más cercano al derecho, a la justicia", apuntó.Rossi sostuvo que "vale la pena reflexionar sobre estos 40 años de la democracia y reflexionar por sobre todas las cosas qué está pasando en la Argentina y en el mundo"."Si hay algo que ha aparecido fuertemente sobre todo en Occidente en estos últimos años ocho o diez años, es el crecimiento de las expresiones de ultraderecha violentas en distintos lugares del mundo. Creo personalmente que no hubiese existido (Jair) Bolsonaro, si no hubiese existido (Donald) Trump. De hecho, no hubiese sucedido el intento de golpe a (el presidente Lula (Da Silva) si no hubiese existido la toma del Capitolio", añadió.Rossi recordó que cuando dirigía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se denunció al grupo "Revolución Federal" por sus presuntas vinculaciones con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández y consideró que hechos como ese "no suceden si no hay un contexto" previo que los propicia.El funcionario criticó además que en la causa judicial por ese caso se hayan dejado de lado varias "líneas de investigación sin que hayan sido profundizadas".A su turno, Pérez Esquivel consideró "que la democracia está en peligro, no sólo en Argentina" y que "el futuro se construye con el coraje que se tenga de hacer el presente"."Miren ustedes lo que sucede en Perú y los crímenes que se están cometiendo. Lo que ha pasado con los golpes blandos, los golpes son golpes, siempre duelen. en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador", señaló.Pérez Esquivel planteó además la necesidad de que "el pueblo tenga instrumentos institucionales y jurídicos para poner límite a los excesos del poder"."Esto se construye y nosotros somos responsables de la construcción democrática. Al Gobierno le tenemos que decir garantice la igualdad para todos y todas", afirmó.Al cerrar el panel, Carlotto recordó cómo se vivía durante los años de condicionamiento militar a la democracia y destacó que el "camino abierto" por las organizaciones de Derechos Humanos es "tremendamente complejo, porque abarca todo, pasado, presente y futuro".Además de subrayar que las palabras "Nunca Más" pronunciadas durante el juicio a las juntas militares y título del libro que recopiló los casos de personas desaparecidas son "sagradas" para que no se vuelva a repetir lo sucedido, recordó la "unidad" que hubo entre los dirigentes de las organizaciones que luchaban contra los militares."Lo que se hizo entre algunos de nosotros fue irrompible. Eso es lo que tenemos que hacer para el futuro, con todos los que quieran ayudar al país a recuperar su plena democracia. Siempre hay que tener cuidado porque los malos existen y llegan haciéndose los buenos", agregó.Previamente, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, sostuvo que "en los momentos donde más mal se está, hay que mirarlas a ellas (las madres y las abuelas) porque les arrebataron todo lo que habían construido y parieron un montón de mensajes, parieron una nueva democracia y nos demostraron que más allá del dolor se puede transformar eso en lucha".El funcionario que nació en cautiverio durante la última dictadura militar y logró restituir su verdadera identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, afirmó que se debe tomar conciencia de que "el poder real juega" y que ese "poder local no está solo"."Como dicen ellas 'la única lucha que se pierde la que se abandona' y la verdad que acá hay un montón de compañeros y compañeras militantes que abrazan esas luchas y acá nadie va a abandonar nada, por nuestra democracia y por la cantidad de hombres y mujeres que necesitan de un Estado presente vamos a seguir luchando y vamos a seguir siendo resistencia a los proyectos neoliberales y a los proyectos de unos pocos", concluyó.