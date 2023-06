Fito Páez en el billete de $10: la intervención de un artista chubutense

Al ser consultado sobre si Páez vio la pieza, English dijo que todavía no tiene noticias / Foto: @cristianenglishok

El artista chubutense Cristian English intervino un billete diez pesos con la imagen de Manuel Belgrano para dibujar a Fito Páez y, tras filmarse mientras completaba el proceso con "Mariposa tecknicolor" de fondo, se convirtió en viral en las redes sociales."Mientras lo pintaba se me ocurrió. El papel moneda es más resistente y permite una mayor carga de pintura", relató.Sobre el rostro de Manuel Belgrano, el dibujo del cantante, con anteojos, una enorme sonrisa y con, la pieza de English (que muestra su obra en la cuenta de Instagram @cristianenglishok), no deja de compartirse y generar likes en las redes sociales."Elegí el billete de 10 porque en la parte de atrás está el, la ciudad natal de Fito, y la mariposa obviamente por su canción más famosa", explicó a Télam English, quien trabaja por encargo y ya hizo ilustraciones de Lionel Messi, Diego Maradona, Charly García y Mercedes Sosa."La técnica llama mucho la atención porque es algo diferente y la gente no está acostumbrada. Sobre todo por el significado de que un personaje esté en el papel moneda. Hago realismo, me gusta mucho Velásquez, Rembrandt, Goya y Sorolla, esa línea", contó el artista sobre su técnica y sus influencias y confesó que le gusta sorprenderse y que le pidan personajes nuevos."Cada vez que puedo investigo sobre el personaje que estoy haciendo y aprendo muchísimas cosas nuevas", aseguró sobre cómo interactúa con quienes llegan a él en busca de un ejemplar.Al ser consultado sobre si Páez vio la pieza, dice que todavía no tiene noticias pero que lo que más le interesa es la circulación masiva del billete que,