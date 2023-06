Zielinski: "Pedí que me traigan refuerzos para junio"

Foto: Maximiliano Luna.

‼️ El encuentro entre #Independiente y Godoy Cruz fue reprogramado para el mismo domingo pero a las 17 hs en el Estadio Malvinas Argentinas.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/ZrrxLrZrEr — C. A. Independiente (@Independiente) June 1, 2023

El entrenador de Independiente,, admitió este viernes que, pensando en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol., afirmó el entrenador en la conferencia de prensa, previa al partido del domingo ante Godoy Cruz de Mendoza.Es que Independiente, cerca del último puesto ocupado por Unión de Santa Fe, que estaría perdiendo la categoría en este momento.Además en los últimos días se conoció la versión de que el defensorpodría continuar su carrera en el fútbol mexicano y esto se convertiría en una baja sensible para el entrenador.“Ninguno de los dos va a estar el domingo; el tema de Barreto hay que resolver el tema del pase y (Iván) Marcone recién empezó a entrenar esta semana con pelota. De no suceder nada raro con la semana que viene lo tendremos”, aseguró el técnico, en referencia al volante Iván Marcone.“He potenciado jugadores, no soy de esos entrenadores que pone a los pibes para perjudicarlos., todos tienen un proceso, no soy de los que hace las cosas para quedar bien”, sentenció.El entrenador evitó dar pistas sobre el posible once titular que este domingo desde las 17.00 se enfrentará al conjunto mendocino como visitante, por la décimonovena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.