Belgrano irá por la recuperación ante Vélez

Foto: Laura Lescano.

Foto: Maximiliano Luna.

Probables Formaciones

, que arrastra una serie adversa de dos derrotas y un empate, recibirá este sábado a, uno de los equipos más flojos del torneo, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol.El encuentro se jugará a partir de las 14 en el estadio Julio César Villagra, de los "Celestes" de Alberti, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports.El equipo cordobés que dirigetiene 28 puntos y protagonizaba una aceptable campaña en su regreso a primera división, hasta que ingresó serie negativa en la que empató el clásico con Talleres (1-1) y perdió en sus visitas ante Boca (2-0) y Platense (1-0).y un partido pendiente con Racing Club, no gana desde hace dos meses y medio, cuando superó a Central Córdoba de Santiago del Estero en Liniers por 4 a 0, en el que fue el único éxito de Ricardo Gareca en su regreso como DT.Luego de eso partido Vélez no volvió a ganar e hilvanó seis empates, el último ante el líder River (2-2) y tres derrotas.En cuando a las formaciones, en Belgrano el DT Farré hará dos cambios, con los ingresos de Alejandro Rébola por Diego Novaretti y Guillermo Pereira por Gabriel Compagnucci.En Vélez, Gareca no tendrá a los zagueros titulares ante River, el uruguayo Diego Godín, lesionado, y Lautaro Gianetti, quien acumuló cinco tarjetas amarillas y estará afuera una fecha, y en sus lugares ingresarán Miguel Brizuela y Valentín Gómez, recién regresado del Sub-20 de Argentina que cayó eliminado en los octavos de final del Mundial que se juega en el país.En cuanto al historia entre ambos, es de 35 partidos y favorece a Vélez con 16 triunfos contra 14 de Belgrano, mientras que empataron en cinco ocasiones.: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano y Matías Ibacache; Guillermo Pereira, Ulises Sánchez, Santiago Longo y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Miguel Brizuela, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Christian Ordóñez o Nicolás Garayalde, Damián Fernández, Gianluca Prestianni y Elías Cabrera; Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Ricardo Gareca.: Hernán Mastrángelo.: Salomé Di Iorio.: Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.: 14.: TNT Sports.