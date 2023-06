Lasso anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales de Ecuador

Lasso enfatizó su "amor a la democracia".

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este viernes que no será candidato en las elecciones anticipadas del 20 de agosto, convocadas tras su decisión de disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) en medio de un juicio político en su contra."No aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. Lo hago con un profundo amor, por la democracia y por un respeto a los ciudadanos", afirmó el mandatario al comunicar su decisión en Twitter."Cuando decreté la disolución de la Asamblea Nacional dije que es una decisión que me permite devolverle a los ciudadanos el poder de elegir", afirmó en una declaración hecha desde el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia.Y concluyó: "En los próximos meses, me dedicaré a trabajar el doble por ustedes. Por su bienestar, por su prosperidad. Y todo lo que tenía previsto hacer en dos años haré mi mayor esfuerzo para poder cumplirlo en seis meses".Más temprano, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, también desistió de su candidatura a la presidencia y la organización comunicó que no tendrá postulante ni hará alianzas con ninguna fuerza política.Ese anuncio llega apenas días después de que la Conaie y Pachakutik - su brazo político- acordaran trabajar para unificar listas y, eventualmente, una fórmula para el 20 de agosto.El "acuerdo de unidad" consistía en "trabajar de manera conjunta para la definición de las candidaturas", según un documento firmado por los respectivos coordinadores nacionales.Pero después de algunas reuniones, las bases de la Conaie -la Ecuarunari, grupos indígenas de la Costa y la Confeniae- decidieron retirar la candidatura de Iza para las presidenciales, al evaluar que "no existen las condiciones".Una posibilidad era que Iza y el exlegislador Salvador Quispe disputaran la postulación, pero ahora la Conaie adelantó que no apoyará a ningún candidato y tampoco harán alianzas con otro partido, según el anuncio en conferencia, transmitida en la cuenta de Twitter de la organización.El poderoso movimiento indígena ecuatoriano atraviesa de hecho un momento de quiebre porque sí será candidato en agosto Yaku Pérez, en nombre de una alianza de tres fuerzas: Somos Agua, Unidad Popular y Democracia Sí.Pérez, exlíder de Pachakutik, fue candidato en 2021 por ese sello y salió tercero.Ecuador irá a las urnas el 20 de agosto, porque el presidente Lasso dispuso la llamada "muerte cruzada", que implicó la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a nuevos comicios.Quien gane el proceso electoral, que contempla una eventual segunda vuelta para el 15 de octubre, completará el mandato de Lasso hasta 2025.La decisión del mandatario de disolver el Congreso se dio cuando ese órgano legislativo llevaba a cabo un juicio político en su contra por malversación de fondos públicos en los contratos para el transporte de hidrocarburos entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers, una alianza de firmas.Según la acusación, pese a que Lasso fue advertido de que el contrato era lesivo para el país, con un perjuicio al Estado estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado, el mandatario no suspendió el acuerdo.