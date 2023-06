Villa no jugará más en Boca tras la condena por violencia de género

Foto: Cristina Sille.

Foto: Maximiliano Luna.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La dirigencia de Boca Juniors resolvió que el futbolista Sebastián Villa no jugará más en el club, luego de que este viernes fuera declarado culpable por el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora por "violencia de género" contra su expareja Daniela Cortés y condenado a dos años y un mes de prisión condicional Más allá de la apelación que pueda presentar la defensa del delantero, encabezada por el abogado, la intención de la entidad xeneize es que el colombiano "no juegue más con la camiseta del club", según le revelaron a Télam fuentes deportivas de la institución.El atacante, de 27 años, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, pero la "decisión ya está tomada. El de anoche (por el jueves) fue el último partido de (Sebastián) Villa en el club", abundó el vocero consultado.El escenario plantea ahora distintas posibilidades. Más allá de que la dirigencia emitirá un comunicado en las próximas horas, la institución buscaría, a través de una transferencia "en el próximo mercado de pases".De este modo se cumplirá el "protocolo de actuación en razón de violencia de genero, identidad de genero u orientación sexual" que fue creado por el Departamento de Inclusión e Igualdad en agosto de 2021, en la cual tuvo participación la actual vicepresidenta de la institución, Daniela BravoPara certificar la idea circulante, otra fuente xeneize le dijo anoche a Télam, tras la caída ante Arsenal (0-1) en Sarandí, que la situación del delantero "ya no tiene vuelta atrás" en lo que respecta a su utilización de parte del DT Jorge Almirón."Hasta que la Justicia no decida, Boca no tomará ninguna medida en este tema", había sostenido varias veces durante estos tres últimos años el presidente Jorge Ameal."Villa es el mejor jugador del fútbol argentino", declaró, por su parte, en forma reiterada el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, aunque el ídolo del club "ya sabe que el tiempo" del colombiano en el club "llegó a su fin".Más allá de que la defensa del jugador apele la medida, la condena del futbolista "pesa y mucho más en un caso de violencia de género", a sabiendas de que la institución tiene un departamento de género y "es la primera vicepresidenta tercera en su historia", dijeron los voceros.En principio,, aunque necesitaría "un permiso judicial" para trasladarse allí y presentarse en el consulado argentino cuando sea requerido por la Justicia.Desde aquella madrugada del 27 de abril del 2020, en que su pareja de ese momento, Daniela Cortés (la joven que lo denunció), la relación del futbolista y la dirigencia de Boca tuvo idas y vueltas. Por ende se pasó desde exclusiones momentáneas a tenerlo nuevamente en consideración por necesidades futbolísticas.Después de ser apartado del plantel en la pandemia, por la denuncia que tenía en la Justicia, en septiembre de 2020 el Consejo de fútbol resolvió su retorno a los entrenamientos, medida que fue apoyada por su expareja en forma pública para no obstruir "el trabajo del jugador".El 29 de julio de 2021, en plena actividad y mientras la causa seguía, a días de jugarse un superclásico con River por los octavos de final de la Copa Argentina, el futbolista se reunió con los integrantes de la Secretaría de fútbol y pidió ser transferido, luego del ofrecimiento del Brujas de Bélgica. Pero ante la negativa dirigencial, el futbolista retiró sus cosas y manifestó sus deseos de no volver a entrenar.La entidad europea hizo llegar una propuesta por 7 millones de dólares, más otros dos millones por objetivos a cumplir y un porcentaje de una futura venta. Pero la dirigencia pretendía -en ese momento- más dinero por el jugador, que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de unidades de la moneda estadounidense.En medio de su acto de "rebeldía", Villa partió rumbo a Colombia con motivo de una enfermedad de su madre, previo permiso de la Justicia. A su regreso al país, el delantero fue excluido del plantel y trabajó aparte durante un mes."Sebastián deberá ganarse otra vez la confianza de nosotros", dijo el capitán de ese entonces, Carlos Izquierdoz, en la víspera de una derrota ante River por 2-1 en el Monumental.Un mes después, el jugador pedía en forma pública disculpas a los hinchas a sus compañeros y a los dirigentes. Así era nuevamente tenido en cuenta, en este caso, por el entrenador Sebastián Battaglia.Villa fue adquirido por Boca al Deportivo Tolima, club al le compró el 70 por ciento de su pase en una suma cercana a los 3 millones de dólares, en junio de 2018, bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto y durante la presidencia de Daniel Angelici.En Boca, el colombiano jugó 172 partidos, convirtió 29 goles y salió campeón en 7 oportunidades: logró 2 torneos de ligas y 5 copas locales.