Uñac denunció que hubo varios atentados contra las autonomías provinciales

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo este viernes que "lo más importante no es un ciudadano o una candidatura, sino el proyecto político", luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo inhabilitara por mayoría para que se presente como candidato a un nuevo período como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería inconstitucional.En un breve discurso en un acto donde entregó certificados de finalización de tramites jubilatorios, Uñac llamó ay dijo queLa decisión de la Corte fue firmada este jueves por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, en tanto que Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y vice.Según Uñac, en la ciudad de Buenos Airesy afirmó queSe preguntó asimismoEn sus declaraciones de este viernes, el mandatario aseguró: "Hemos marcado en estos 7 años una lógica de trabajo que incluyó a un gobierno que estaba atento a las grandes cosas, a la construcción de infraestructura vinculada a la salud, con hospitales, diques como el tambolar y esas son cosas que nos enorgullecen como roda la infraestructura deportiva y cultural que hemos puesto a disposición de los sanjuaninos"."Esto es parte de un modelo que consagra los derechos colectivos que nos unen a todos y que teniendo una provincia ordenada esos hechos pueden ser una realidad", expresó.