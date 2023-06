Rossi afirmó que el fallo de la Corte "es una alarma para los que defienden la democracia"

“El fallo confirma que la Corte tuvo una intencionalidad política” VER VIDEO

Foto: Camilla Godoy

Foto: Leo Vaca

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró este viernes que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que inhabilitó la postulación de Sergio Uñac a un nuevo período en la gobernación de San Juan implicay planteó la necesidad de discutir la forma de elección de los integrantes del máximo tribunal."El fallo de la Corte debe ser una alerta para los militantes del campo popular y para los militantes de la democracia porque también hay demócratas que no son nacionales y populares, pero sostienen la democracia como sistema y como forma de resolver las divergencias y que”, aseguró Rossi en declaraciones a la prensa, en el marco del acto de cierre de la Semana del Futuro, que se realizó en el Museo del Bicentenario.Este jueves, la Corte Suprema emitió un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, en tanto Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y vice.De esta manera, el máximo tribunal inhabilitó al gobernador Sergio Uñac para que se presente como candidato a un nuevo período como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería “inconstitucional”.Para Rossi, ""Si nosotros pudiéramos elegir los miembros de la Corte por el voto directo de los ciudadanos, seguramente que tendríamos un Poder Judicial mucho más cercano a los argentinos, mucho más cercano al derecho, a la justicia y a la equidad", planteó.“Lamentablemente, en este país para reformar la Constitución necesitas los dos tercios de cada cámara legislativa y no tenes el sistema de enmiendas constitucionales que tiene México”, apuntó.El jefe de Gabinete remarcó que “en estos días, México está discutiendo una enmienda que propone el presidente mexicano Manuel López Obrador para que los miembros de la Corte Suprema de Justicia lo voten de forma directa los ciudadanos”.rossi