La derecha busca retirar a Perú del sistema interamericano de derechos humanos

Perú podría desconocer a la Convención Interamericana de Derechos Humanos / Foto: Archivo.

La iniciativa se conoce después de que la CIDH denunciara "excesos" del Estado en la represión de movilizaciones populares / Foto: Archivo.

La ofensiva

El organismo documentó que militares y policías "cometieron abusos" en la represión de las protestas, que entre diciembre y marzo dejaron 49 muertos directos, o 77 si se tienen en cuenta los fallecidos en hechos colaterales

El proyecto es antecedido por repetidos ataques verbales lanzados contra los derechos humanos / Foto: Archivo.

Sin antecedentes

Los organismos interamericanos están en la mira de la principal líder de la derecha, Keiko Fujimori / Foto: Archivo.

Extrema derecha

Perú podría sumarse a Venezuela y Nicaragua en desconocer a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en caso de prosperarpor el partido ultraconservador Renovación Popular (RP).Un día después de presentarse la iniciativa, ningún partido aparte de RP había fijado su posición, por lo que aún no era posible saber cuál será el futuro de la propuesta, que podría dejar a Perú fuera del alcance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Tampoco hubo reacción oficial del gobierno de la presidenta Dina Boluarte -aliado de las fuerzas que controlan el Congreso-, que, por Constitución,. Para el constitucionalista Omar Cairo, la iniciativa de RP en ese marco “no tiene sentido”:“Si la denuncia se refiere a tratados de derechos humanos, debe ser aprobada previamente por el Congreso, pero la atribución es del presidente y el Congreso no tiene atribución de denunciar, solo de aprobar o no la denuncia que plantee el presidente”, explicó Cairo.En igual sentido se pronunció la parlamentaria de izquierda Sigrid Bazán, para quien. “Es otra forma de que el Congreso se ponga encima”, señaló.La iniciativa presentada por la bancada de RP y sustentada por el congresista más visible del bloque, Jorge Montoya, le fija al gobierno plazo de un mes, tras la hipotética aprobación del proyecto, para que apoye la denuncia o explique los motivos por los que no.Para Montoya, la salida de Perú del sistema interamericano apunta a poner al país fuera del alcance de un mecanismo que, según él, es“La finalidad es salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano”, sostuvo Montoya, almirante en retiro de 72 años, que fue el impulsor o defensor de varias de las iniciativas más conservadoras surgidas en el Parlamento.El proyecto, antecedido por repetidos ataques verbales lanzados durante años contra el sistema interamericano por la derecha “dura” peruana,en la represión de movilizaciones populares contra Boluarte.Renovación Popular “pretende dejarnos sin derechos para supuestamente ‘recuperar’ soberanía,, criticó el exprocurador Ronald Gamarra, uno de los más reconocidos expertos en derechos humanos en Perú.“Renovación Medieval (como llama al partido con ironía) plantea el regreso a las cuevas y los garrotes”, señaló Gamarra, para quien la iniciativa equipara a la derecha peruana con “dictaduras” de izquierda como las de Hugo Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, que decidieron separarse del sistema.“La CIDH y la CorteIDHy la defensa de la democracia”, enfatizó el jurista.No es la primera vez que la CIDH y la CorteIDH son blanco de ataques en Perú, aunque una iniciativa legislativa con estas características, en la que virtualmente se obliga al Ejecutivo a asumir posición, no tiene antecedentes.De hecho, los organismos interamericanos están en la mira de la principal líder de la derecha, Keiko Fujimori, desde que asumieron papel proactivo para denunciar las irregularidades del gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).Organizaciones de derecha, incluido el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), plantearon en repetidas ocasiones que Perú debe, según ellos, por la izquierda.Entre otros motivos que se plantearon antes -y al que no se hace referencia esta vez-, está que la vigencia desde 1978 de la Convención Interamericana en Perú impide que, como plantean sectores de derecha, se aumenten las causales para la pena de muerte, limitada ahora a la traición a la patria durante conflicto externo.Los oponentes a Montoya afirman que su aversión hacia la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus mecanismos aumentó desde que en 2021 fue a Washington con otros referentes de la derecha radical para denunciar un supuesto fraude en la elección como presidente de Pedro Castillo yRP, partido liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tercero en las elecciones presidenciales de 2021, se caracteriza por estar en el extremo derecho en asuntos políticos y sociales. En su interior destacan organizaciones católicas y evangélicas de posiciones ultraconservadoras.En el Congreso, RP suele estar aliado con los otros dos partidos de derecha radical, FP y Avanza País, pero estossobre la Convención Interamericana.Tampoco fijó posición la bancada del partido Perú Libre (PL), la mayor de izquierda, aunque el líder de ese colectivo, Vladimir Cerrón, fue crítico en varias ocasiones con el sistema, manejado, según él, por “caviares”, como llama en forma despectiva a la izquierda moderada.PL, que en los últimos meses hizo alianzas extraoficiales en temas puntuales con la derecha,, pues irá en principio a manos de uno de sus miembros, Américo Gonza, como presidente de la Comisión de Justicia.El Congreso, que según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos tiene solamente una aceptación de 6%, es centro de múltiples críticas por su supuesta intención de tomar el control de todas las instituciones para manejarlas en el futuro a su antojo.