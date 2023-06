River inicia una semana crucial ante Defensa y Justicia en el Monumental

Foto: Maximiliano Luna.

⚽ Próximo partido:



🆚 Defensa y Justicia

📆 Sábado 3/6

⌚ 16.30

🏟️ Mâs Monumental#VamosRiver 💪 pic.twitter.com/8NtTv4LAXv — River Plate (@RiverPlate) May 30, 2023

Probables formaciones

El lídercomo local, en la continuidad de la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará en el estadio Mas Monumental, este sábado desde las 16.30, con el arbitraje de Fernando Rapallini en cancha y Silvio Trucco en el VAR, y transmisión de ESPN Premium.aunque Defensa y Justicia está quinto, con 30 unidades, y se jugará su última chance para mantenerse en carrera.Además, el conjunto de Martín Demichelis iniciará una semana importante en sus aspiraciones porque tendrá esta cita y en días recibirá a, por la quinta jornada de la Copa Libertadores de América, con la obligación de ganar para tratar de pasar de ronda.En relación al juego del sábado, River podría darle la oportunidad al juvenil, que deslumbró en el Sudamericano Sub-17 y aún no sumó minutos en el primer equipo.Sin embargo, lo más probable es que esté en el banco de suplentes y desde ahí ingrese con el partido iniciado como uno de los relevos.El volante y capitán(sinovitis rodilla izquierda), y los defensores(artralgia en el tobillo derecho) y(sinovitis en la rodilla izquierda) se entrenaron en la semana de manera diferencial en el River Camp de Ezeiza.El listado de lesionados lo completan(esguince en la rodilla derecha),(rotura de ligamentos),(rotura de ligamentos),(tendinopatía rotuliana) y(rotura de ligamentos). Ninguno de ellos llegará para el compromiso ante el equipo de Florencio Varela.En caso de que Paulo Díaz y Mammana no se recuperen, Demichelis dispondría otra vez de Robert Rojas y Leandro González Pírez para la zaga central.Es que la mirada está puesta también en el duelo del miércoles con Fluminense de Brasil, por el grupo D de la Copa Libertadores, en un partido decisivo para sus chances de clasificación a los octavos de final.Por otro lado, luego de muchos cuestionamientos en redes sociales por parte de los hinchas de River, el arquero Franco Armani continuará en su puesto, a pesar de algunos errores en los últimos partidos.Para el cuerpo técnico su presencia es fundamental y eso se ve en la cinta de capitán que suele portar.Las dudas en la rotación limitada que impondrá el DT están en el lateral izquierdo, ya que Elías Gómez le gana la pulseada al habitual titular Milton Casco.En el medio, la principal novedad pasaría por la presencia de Matías Kranevitter desde el arranque por primera vez desde su lesión, y afuera estará Rodrigo Alliendro, uno de los favoritos de la gente.De la mitad de cancha hacia arriba, también habría movimientos: Nacho Fernández podría ser reemplazado por Agustín Palavecino, mientras que Lucas Beltrán regresaría a la titularidad por Miguel Borja.En la vereda de enfrente,, con excepción del expulsado Tomás Escalante, cuyo lugar sería ocupado por Gonzalo Castellani, uno de los futbolistas con pasado en Boca Juniors.River buscará romper una racha negativa con Defensa y Justicia, al que no le gana en el Monumental desde el 2014, cuando lo venció por 3 a 0 con Marcelo Gallardo como DT.Desde ese entonces, se jugaron tres partidos más en el Monumental, en los cuales el Halcón ganó dos (1-0 en la Superliga 18/19 y 3-2 la LPF 2021) y empataron uno (1-1 en la Superliga 19/20).: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pírez y Elías Gómez; Matías Kranevitter, Agustín Palavecino; Santiago Simón o José Paradela, Nicolás De La Cruz y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.: Ezequiel Unsain; Agustín Sant'Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona y Alexis Soto; Gonzalo Castellani, Julián López, David Barbonay Gabriel Alanís, Gastón Togni y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.: Fernando Rapallini.: Silvio Trucco.: River Plate.: 16.30.: ESPN Premium.