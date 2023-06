El exjefe de Seguridad de Bolsonaro defendió el golpe del 64

El diputado del Partido Socialismo y Libertad Fábio Felix acusó a Ribeiro de haber cometido un crimen en la Cámara después de sus alabanzas al golpe del 64 / Foto: Julián Álvarez

Bolsonaristas invaden el Congreso / Foto: AFP

El golpe de Estado de 1964

El exministro del Gabinete de Seguridad del expresidente brasileño, el general Augusto Heleno Ribeiro, defendió este viernes ante la comisión de investigación de los ataques a las tres sedes gubernamentales del 8 de enero pasado,y cuestionó que fueran "miles" las víctimas que dejó la dictadura militar."Salvó el país. El movimiento del 64 salvó al país", declaró Ribeiro y provocó las, según informó la agencia de noticias Europa Press.El exfuncionario cuestionó que fueran "miles" las víctimas luego de que diputados reprocharan sus palabras y le recordaran que ese golpe había instaurado"Su señoría cree que el movimiento de 1964 mató a miles de personas, lo que no pasó, cree que fue un movimiento de venganza, de odio, cuando el movimiento del 64 salvó a Brasil de un giro al comunismo. De eso no hay duda, basta con leer la historia, Brasil estuvo a un paso de convertirse en un país comunista", manifestó.En respuesta, el diputado de(Psol) Fábio Felix acusó a Ribeiro de haber cometido un crimen en la Cámara después de sus alabanzas al golpe del 64 y anticipó que pondrán en marcha acciones legales "serias" por este "ataque a la democracia y al Estado de derecho"."Fue una apología de la dictadura militar. Eso es inaceptable en una cámara legislativa, ningún diputado estaría aquí si la dictadura fuese un movimiento normal. Él humilló a personas que murieron, fueron asesinadas, con esa defensa absurda dentro de un parlamento", agregó Felix.Ribeiro cuestionó el uso del términopara referirse a lo que ocurrió el 8 de enero en Brasilia, cuando miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron violentamente sobre las sedes de los tres poderes."Tratarlo de 'golpe' no es correcto. Un golpe necesita tener líderes, no es una acción fácil, menos en Brasil. El término golpe está siendo utilizado con extrema simpleza", estimó y calificó de "fantasiosa" la teoría de que Bolsonaro y los suyos pretendieron anular los resultados de las elecciones.En cuanto a esos comicios, Ribeiro subrayó que el papel delfue "claro" en la historia de Brasil y que "siempre se guió por la legalidad, la democracia"."No había razón para manifestarse. Como ministro no podía pasar por delante del presidente y declarar algo que era de su competencia", zanjó.También aprovechó su intervención para elogiar los campamentos que se levantaron frente a los cuarteles del Ejército y en los que se pedía una intervención militar.De acuerdo con sus palabras, no eran más que"Había muchas mujeres y niños. Duró mucho tiempo sin ningún acontecimiento reseñable, ni consecuencias nocivas. Fue una experiencia nueva en términos de manifestación política, ordenada, disciplinada, que debe haber influido algo en los movimientos políticos brasileños", valoró.