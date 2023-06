Scioli adelantó que su fórmula va a tener "un profundo sentido federal"

Foto: Archivo

Foto: Alejandro Santa Cruz

El embajador en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos, Daniel Scioli, aseguró este viernes que está "analizando distintas alternativas" de posibles compañeros de fórmula y dijo que tendrá "al tomar su decisión., dijo en declaraciones a la radio on line Futurock.Scioli agregó que coincide con Quintela en que hay que "generar las condiciones para que los peronistas que se fueron se sumen al FdT", en referencia a las declaraciones brindadas por el gobernador que llamó a "recuperar a compañeros" que se fueron del FdT como Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Emilio Monzó y Juan Schiaretti.Al ser consultado sobre si la diputada Natalia de la Sota podría ser su precandidata a vicepresidenta, Scioli respondió que Córdoba va a tener en su campaña "una dedicación muy especial", pero se negó a confirmar o rechazar esta posibilidad electoral., añadió.Por otro lado, remarcó que ni él ni la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, son"Con Victoria no somos comentaristas de los problemas. Nos gusta enfrentarlos y resolverlos a nuestra manera, convencidos de que cada vez necesitamos más sensatez y acuerdos.", afirmó Scioli.Scioli destacó que la ministra es una "mujer de una gran capacidad de trabajo y conocimiento de la provincia", con quien coincide "en la mirada de futuro".Este jueves, Victoria Tolosa Paz anunció sus intenciones de ser precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires., remarcó.Finalmente, el embajador advirtió que en Argentina"Escuchaba a (la precandidata presidencial Patricia) Bullrich decir que el país no funciona. ¿Cómo que no funciona? Las persianas volvieron a abrir, estamos en la mayoría de las provincias con plena ocupación. Hay problemas por la inflación y con los salarios, pero", señaló.