"Nacho" Montenegro quiere hacer historia en el TC2000 y sueña con dar el salto al exterior

El sueño de correr en el exterior y el apoyo que la Argentina le brinda a los pilotos

Montenegro es piloto en el TCR South America el TCR en 2023 implementó el TCR World Tour que tiene dos sistemas: el Campeonato del Mundo y el otro el Regional en el que cada carrera suma puntos y te ubica en un ranking como el ATP de Tenis. Ahí los mejores pilotos son posicionados entre los 25 principales y correrán a una fecha en Sakhir, Bahrein, en el campeonato del Mundo. Montenegro sueña con llegar a dicha instancia.



“De vez en cuanto chusmeo un poco el ranking mundial y sé que vengo avanzando bastante por los resultados que vengo teniendo. Creo que ahora me encuentro 87 u 86, pero bueno, creo que a medida que avancen las carreras y si tenemos buen resultado, puedo entrar tranquilamente dentro del 45 para poder irme a ese premio especial”, aseguró.







“El año que viene quiero estar corriendo afuera a nivel internacional y tienen que pasar un montón de cosas. Creo que vengo por el camino correcto, me falta mucho por aprender y ojalá ir allá con una madurez que me haga poder demostrar el potencial”, se sinceró el joven de 18 años que busca junto a su equipo de trabajo, encabezado por Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell cristalizarlo.



Montenegro sabe que no sólo de ganas y talento se llega a disputar ciertas categorías o correr en el exterior y su ídolo como Agustín Canapino en IndyCar, Franco Colapinto en Fórmula 3 FIA con la mira en la Fórmula 1 quienes cuentan con el apoyo de la marca “Visit Argentina”.



“Cada piloto que está en el extranjero hoy en día tiene la posibilidad de poder representar a Argentina a través de lo que llamamos el calco de “Visit argentina”. Lo tiene Fran Colapinto, lo han tenido en el pasado el Bebu (Néstor Girolami) o Esteban Guerrieri y a mi me daría orgullo poder representarla y tener esa misma marca”, aseguró.





“Pero ahora quiero seguir teniendo buenos resultados, aprender y que pueda verme una marca en sí de afuera, una terminal exactamente el cual es mi gran objetivo por ahora. Creo que lo vengo haciendo bien, me falta mucho y obviamente que la decisión no depende de mí”, cerró.