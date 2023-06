Al menos dos muertos durante un bombardeo a una autopista rusa

China y las "dificultades" para lograr la paz

El enviado especial de China para lograr la paz en Ucrania advirtió este viernes que existen "muchas dificultades" que impiden a las partes iniciar las conversaciones para un cese al fuego, pero resaltó que "todos apoyan una solución política".



Así lo señaló Li Hui, representante especial para asuntos euroasiáticos, una semana después de haber regresado de su viaje iniciado el pasado 16 de mayo que incluyó Ucrania, Polonia, Francia, Alemania y Rusia, donde buscó abordar con cada una de estas partes una solución política al conflicto iniciado el 24 de febrero de 2022.



"Las distintas partes se enfrentan actualmente a muchas dificultades para sentarse (a la misma mesa) y mantener conversaciones, pero no carecen de puntos de consenso y no han cerrado completamente la puerta a las conversaciones de paz", aseguró.



Li señaló asimismo el papel perjudicial que, en opinión de su país, está desempeñando la ayuda militar occidental a Kiev. "Si realmente queremos detener la guerra, salvar vidas y lograr la paz, no deberíamos enviar armas al campo de batalla", afirmó.



"Las dolorosas lecciones de cómo la crisis en Ucrania ha llegado adonde está hoy merecen una profunda reflexión por todas las partes", concluyó.