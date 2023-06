Bukele anunció una "guerra" contra la corrupción en El Salvador

La corrupción es un mal "endémico" que, "al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado" salvadoreño, dijo Bukele / Foto: AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciócontra la corrupción para detener a los, tras resaltar los logros de su cruzada contra las pandillas, que redujo marcadamente los índices de criminalidad peroy las garantías constitucionales de los sospechosos.Además, anunció que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 los escaños legislativos y de 262 a 44 los municipios en el país, en un discurso ante el Congreso al cumplir cuatro años de mandato, en medio de seguidores que coreaban"Hoy declaramos la guerra contra la corrupción", aseguró Bukele, y afirmó que se trata de un mal "endémico" que, "al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado" salvadoreño., sostuvo.Bukele prometió que también se construirá "una cárcel" para los "delincuentes de cuello blanco", tal como construyó una megacárcel para pandilleros, con lugar para 40.000 personas y un severo régimen carcelario que es denunciado por organismos de derechos humanos., prometió.En su discurso el mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, lanzada hace 14 meses, la cual ahora permite a los salvadoreños tener "más seguridad en las calles".En virtud de un régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, casihan sido detenidos, de los cuales han sido liberados unos 5.000, según el Gobierno.Bukele aseguró que laserá a todos los niveles, pues lo cometen funcionarios del Estado en contubernio con "empresarios privados", según recogió la agencia de noticias AFP."En este país los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado (...) y, ojo, para que exista el funcionario corrupto también hay un empresario corruptor", sostuvo.No precisó cifras sobre corrupción, aunque aseguró que esos actos no permiten al Estado destinar fondos a áreas sociales u otras necesidades de la población.Durante su discurso ante el Congreso, Bukele explicó que no se encontraba en el lugar uno de los invitados, el fiscal general Rodolfo Delgado, pues estaba encabezando un operativo de "extinción de dominio" de propiedades del(1989-1994), acusado de corrupción.Cristiani, según Delgado, "huyó" del país, pero la Fiscalía "prepara" unaen contra del exmandatario por presunta corrupción, aunque no precisó los delitos que se le imputarán.De momento la Fiscalía ha procedido a la, avalada por un juzgado, de 156 inmuebles de Cristiani, entre ellas varias mansiones en distintos puntos del país, además de 42 vehículos y varios "productos financieros"."No podemos tolerar que este tipo de personas se burle de nosotros y básicamente juegue con el dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño", agregó el fiscal general en declaraciones al noticiero del estatal Canal 10 de televisión.El presidente salvadoreño señaló que "espera" que sus propuestas para reducir el número de diputados y el número de municipios del país sean "aprobadas" por el Congreso, de amplia mayoría oficialista, antes de las elecciones generales de 2024.El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha definido que la, mientras que la elección de concejos municipales de los 262 municipios del país y diputados al Parlamento Centroamericano se realice el 3 de marzo.Bukele dijo en septiembre que aspira a buscar la, aunque varios organismos han cuestionado la legitimidad de una segunda candidatura, dado que esa opción estuvo prohibida por la Constitución hasta septiembre de 2021, cuando la Corte Constitucional elegida por el Congreso en un trámite rápido en mayo del mismo año, la habilitó.La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) dijo que el