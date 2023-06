Dura respuesta a Jorge Macri: "Nadie elige dormir en un cajero automático"

"Nadie elige, ni debería tener que dormir adentro de un banco", aseguraron desde el Cels / Foto: Carlos Brigo.

Los cajeros automáticos están muy lejos de ser monoambientes. Frente al frío o la violencia, son el último refugio de quienes no tienen acceso a una vivienda.



Nadie elige, ni debería tener que dormir adentro de un banco.https://t.co/GlCQiP0yEm — CELS (@CELS_Argentina) June 1, 2023

El dirigente social y precandidato presidencial por el Frente Patria Grande, Juan Grabois, cuestionó los dichos de Jorge Macri / Foto: Archivo.

Cruces

Dónde dormir, dónde vivir Esta semana, en una entrevista en radio La Red, Jorge Macri sostuvo que su propuesta con las personas en situación de calle será la de evitar que “se apropien de algunos sectores de la ciudad” y propuso “recuperar para el vecino” algunos de los lugares ocupados por quienes no tienen dónde dormir.



En particular, apuntó contra quienes se protegen del frío en lugares cerrados de acceso público, como los cajeros automáticos donde algunas noches duermen familias enteras.



“Hoy los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos”, lanzó el ministro de Gobierno de la ciudad.

"Hay un 30 por ciento más de personas en situación de calle que el año pasado" María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña

Cuando escucho las prioridades de estos tipos me salta la duda: ¿son idiotas, son mala gente o las dos cosas? pic.twitter.com/EPs5wYdkgV — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 1, 2023

"Una nueva versión pusilánime" La legisladora porteña Cecilia Segura (Frente de Todos) aseguró que "en una nueva versión pusilánime de ser ´poderoso con los débiles y débil con los poderosos´, al Macri importado de Vicente López le preocupa que los que no tienen absolutamente nada usen los cajeros automáticos para dormir".



A través de su cuenta de Twitter, explicó que "en una Ciudad con $ 2 billones de presupuesto, es cruel y torpe que quienes la gobiernan hace 16 años no se hagan cargo de su incapacidad"



Y agregó: "Dilapidan recursos en programas que aumentan la exclusión, la invisibilización y la violencia. Y el sufrimiento, se perpetúa", con la etiqueta "#macriesmacri".

