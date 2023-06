Formosa: el vice de Insfrán pidió "no bajar los brazos y estar más firmes que nunca"

El gobierno de Formosa reclamó a la Corte Suprema "la defensa de la autonomía y la democracia". Foto José Gandolfi

El fallo contra Uñac

Con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte inhabilitó a Sergio Uñac a presentarse en las elecciones. Foto CIJ.

El, exhortó a, de cara a las próximas elecciones provinciales convocadas para el 25 de junio, en momentos en que"Los formoseñosy por eso no bajemos los brazos, sigamos más firmes que nunca. Sigamos siendo artífices de nuestro propio destino y no instrumentos de la ambición de nadie. Hoy no solo luchamos por un candidato sino por nuestros hijos, padres, familia, vecinos, por nuestro pueblo para que este mejor”, dijo Solís este jueves por la noche en una recorrida de campaña por diferentes localidades formoseñas., que se realizarán el 25 de junio junto con las categorías de intendentes, diputados provinciales y concejales.En caso se ser reelecto, Insfrán tendrá la oportunidad de cumplir su octavo mandato al frente del Gobierno formoseño.En la provincia, Juntos por el Cambio presentó un pedido ante la justicia para que se declare la inconstitucionalidad del artículo que permite la reelección indefinida del gobernador y vice y que se impugne la candidatura del actual mandatario Insfrán.En ese marco, días atrás, el Gobierno de Formosa realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia "en defensa de la autonomía y la democracia" impulsada por la Fiscalía de Estado de la Provincia, en respuesta al pedido de suspender las elecciones en ese distrito.Las alarmas volvieron a activarse en Formosa luego de que este jueves el máximo tribunal inhabilitara por mayoría al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para que se presente como candidato a un nuevo período como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería inconstitucional.La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, en tanto que Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y vice.Ante esta decisión, el presidente Alberto Fernández dijo que "una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima".Con esta negativa, la Corte suma intervenciones electorales en las provincias, tal como hizo en Tucumán, cuando rechazó la postulación de Juan Manzur, y en Río Negro, ante la posibilidad de una nueva reelección de Alberto Weretilneck.Este jueves, dirigentes sociales y políticos llenaron sus redes sociales con mensajes de apoyo a Insfrán, ante un eventual fallo de la Corte Suprema que inhabilite su candidatura.Una de las imágenes que se hizo viral en la provincia fue la del gobernador con los dedos en V y el número 2023, una imagen que fue usada por legisladores nacionales, provinciales concejales e intendentes de la provincia norteña en sus estados de WhatsApp.