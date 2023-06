Más de cuarenta sindicatos apoyaron eventual candidatura presidencial de De Pedro

"Hay una épica, se está generando algo lindo y se está encendiendo ese amor, esa mística que tiene la militancia peronista" De Pedro

Dirigentes de más de 40 sindicatos manifestaron su apoyo a una eventual candidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en una reunión con el funcionario nacional, quien llamó a "tener menos peleas, volver a las fuentes del peronismo y tener un programa netamente peronista"., afirmó en el encuentro en el Sindicato de Obreros de Maestranza (Somra).Añadió que "hay una épica, se está generando algo lindo y se está encendiendo ese amor, esa mística que tiene la militancia peronista"., aseveró De Pedro, se informó en un comunicado.Y añadió: "Tenemos que tener menos peleas y más discusiones y tenemos que pensar en objetivos claros en un programa netamente peronista, tenemos que organizar un comando electoral peronista, un comando centralizado que salga a militar fábrica por fábrica, pueblo por pueblo".Antes, en declaraciones radiales, dijo que "tengo el objetivo de que el frente nuestro pueda seguir construyendo una alternativa, tengo el objetivo de ampliar el frente. Por eso que, también muchas veces se me ve sumando a distintos actores, muchas veces se me ve recorriendo fuera de los márgenes de la zona de confort"."¿Qué hace Wado con eso? ¿Qué hace Wado con tal cosa? ¿Qué hace Wado ahí? Bueno, yo creo que entre el 2016 y el 2019, Cambiemos demostró que gobierna para unos pocos, ahora vienen a decir que lo que van a hacer lo van a hacer más rápido y más fuerte, con lo cual, me parece que hay un sector del modelo productivo argentino que si le explicamos y generamos el puente, ya sabe que van a ser perjudicados por Cambiemos, por más marketing que tengan", amplió.El secretario general del gremio gastronómico (Uthgra),, dijo que "el candidato ya está, el candidato nuestro es Wado"., abundó.Y aseveró: "Trabajemos, tenemos al mejor candidato y fortalezcamos esta mesa sindical".El titular del Somra, Oscar Rojas, dijo por su lado que "estamos más de 40 gremios hermanos viendo o esperando el futuro Presidente".El secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT),Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, manifestó que "estamos todos en la misma, en la unidad del peronismo para trabajar y llevar al frente a un gobierno peronista. Nosotros colaboramos y trabajamos para el peronismo y queremos que después no se olviden de nosotros".También estuvieron los dirigentes Facundo Aveiro (Químicos y Petroquímicos), Raúl Álvarez (Aguas Gaseosas), Víctor Santa María (Encargados de Edificios), Julio Piumato (Judiciales), Salvador Basile (Tabaco), Carlos Bonjour (Utedyc), Mario Calegari (UTA), Luis Cejas (Viajantes), Hugo Coria (Guincheros), Luis García Ortiz (Asimra), Fabián Gazzotti (Docentes Privados), Argentino Geneiro (Uthgra) y Amadeo Genta (Sutecba).Asimismo, asistieron Gastón Frutos (Panaderos), Luis Hlebowicz (Pasteleros), Antonio López (Construcción), Omar Maturano (La Fraternidad), José Minaberrigaray (Textiles), Rubén Sandoval (Perfumistas), Jorge Sansat (Aeronavegantes Privados), Roberto Solari (Guardavidas) Carlos Sueiro (Aduana), Daniel Vila (Carga y Descarga), Adolfo Villafañe (Chacinados) José Voytenco (Rurales) y Pedro Zambeletti (Pintura).