Banda británica punk Peter and The Test Tube Babies llega por primera vez al país

El experimentado grupo punk británicorealizará el próximo 6 de junio una única presentación en la ciudad de Buenos Aires, en el tradicional reducto porteño Uniclub (Guardia Vieja 3360), donde estarán acompañados por los locales Nenes de Mamá.La velada se anuncia como “una verdadera fiesta para los amantes del estilo crudo y directo de sus letras y su música, cruzadas por la parodia política y la reivindicación de la clase trabajadora”.Surgidos en la primera escena punk británica y debutando en Argentina, Peter and The Test Tube Babies es una banda formada en 1978 por el guitarristay el cantante, quienes desde entonces nunca se separaron ni dejaron de tocar (en la actualidad los acompañanen el bajo yen la batería).La banda fue noticia en 2017 cuando a su líder le fue negado el ingreso a Estados Unidos tras parodiar con una peluca al expresidente norteamericano Donald Trump, durante un recital de la banda en Berlín, Alemania. Sin embargo, la discográfica del grupo dijo que el motivo de la negativa fue por un problema en sus papeles migratorios, dando por terminado el entredicho.El histórico conjunto será precedido por la banda argentina, formada a principios del año 2017 por un grupo de amigos que ya habían tocado juntos en The Callmetomorrows, con la que fueron teloneros de bandas internacionales como Lagwagon en 1999 y a All en el año 2002.La formación actual de Nenes de Mamá, que ya cuenta con cuatro trabajos de estudio, reúne a(Pire), voz y guitarra eléctrica;, bajo y coros;(Godri), guitarra eléctrica y coros, y(Gonza) en batería.