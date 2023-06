Las provincias vuelven a movilizarse contra las violencias y la impunidad

Rosario Ni una menos.//Foto Jose Granata

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

La Plata Marcha Ni Una Menos.//Foto Cabrera Eva

Santiago del Estero

Tucumán

Salta

Jujuy

Chubut

Tierra del Fuego

Río Negro

Neuquén

Santa Cruz

Colectivos feministas de todas las provincias volverán a movilizarse entre mañana y el sábado para conmemorar los ocho años de la marcha del Ni Una Menos, con reclamos por los femicidios que siguen impunes en diferentes distritos y para pronunciarse en contra de las violencias por cuestiones de género.En, habrá dos movilizaciones. La primera será mañana a las 16:30 en la plaza Moreno y estará encabezada por mujeres y disidencias de los partidos de izquierda con consignas que apuntan a políticas económicas y sociales, mientras la segunda fue convocada por la asamblea feminista de La Plata, Berisso y Ensenada y respaldada por la administración bonaerense, se realizará el lunes desde el mismo parque con la consigna alineada con la convocatoria nacional "Vivas, libres, desendeudadas y en las calles nos queremos".la marcha del Movimiento de Mujeres y Diversidad regional se realizará el sábado desde las 15.30 con una concentración junto al monumento ubicado en avenida Luro y San Luis, donde se leerá un documento, y a las 16 se avanzará hacia la Costa, y luego por Rivadavia hacia la avenida Independencia hasta regresar al punto de partida.Enhabrá muestra de emprendedoras, música en vivo, juegos y hasta stands informativos de 14 a 17 en la Feria de Artesanos local, organizado por la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género, mientras en Bahía Blanca una radio abierta y la marcha se realizarán a las 15 en la plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal, con la consigna "con 139 femicidios y travesticidios, en lo que va del año, seguimos en las calles".En Córdoba la Asamblea #NiUnaMenos convocó a marchar este viernes a las 18 desde la avenida Colón y Cañada para luego desplazarse hacia Vélez Sarsfield y boulevar San Juan con la consigna de salir a las calles para dar un "grito masivo por Ni Una Menos, por los feminismos" y para "seguir denunciando al Estado y los gobiernos, responsables de las violencias patriarcales que nos atraviesan".También invitan a "seguir la lucha por nuestros derechos y reivindicaciones", contra los femicidios, transfemicidios y travesticidios y las políticas de ajuste, endeudamiento, represión y extractivismo que precarizan nuestras vidas.En lalas actividades se desarrollarán el sábado desde las 14 en la plaza San Martín con talleres sobre "Justicia y Poder Judicial", "Salud: derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos", "Educación y ESI", "Hábitat y feminismo", "Trabajo y cuidados" y "Violencia contra las mujeres y Diversidades".La Asamblea Ni Una Menos local indicó que a las 16 iniciará una marcha hasta la plaza 25 de Mayo, donde se realizará el acto central focalizado en el pedido de aparición con vida de Mónica Estefanía Aquino, de 29 años que es buscada desde el 5 de mayo y que motivó la apertura de una causa judicial en la que fueron detenidos su pareja, su cuñado y la madre de ambos, investigados como coautores de explotación de la prostitución ajena agravada.Enla convocatoria se anunció para las 13, en Oroño y el Río para marchar por la línea de la costa, hacia las escalinatas del parque de España. En la previa, a las 11, se realizará un torneo de Futbol Feminista y una súper feria de la economía popular. Para facilitar el desplazamiento de manifestantes, la municipalidad dispuso el servicio gratuito de las líneas urbanas de colectivos, entre las 11 y las 22.María José Poncino, del Movimiento Evita y Ni Una Menos Rosario, dijo a Télam: "No nos cansamos de exigir una justicia con perspectiva de género, popular y comunitaria. Por todo esto y muchos más seguimos saliendo a las calles, para continuar organizándonos, construyendo este camino de igualdad".El colectivo Ni Una Menos de Mendoza marchará desde las 17 de la esquina de San Martín y Colón, con la consigna "a ocho años del primer Ni Una Menos, seguimos de luto. Nos cuidamos luchando y volvemos a unirnos con fuerza en un grito colectivo" y señaló que "el movimiento feminista de Argentina ya no va a retroceder y nuestras consignas son un tema insoslayable en todos los ámbitos. Buscamos cada vez con más estrategia y organización la erradicación de la violencia y un mundo más justo, más equitativo".En el norte del país, organizaciones feministas y sociales marcharán en Santiago del Estero, este viernes, a las 17.30, desde el Ministerio Público Fiscal hasta la plaza Libertad, donde habrá intervenciones artísticas y lectura de documentos con "demandas que apuntan principalmente a una mayor inversión en materia presupuestaria pero también a la reorganización del modo de trabajo institucional", dijo a Télam la referente Natalia Gabellini."Creemos que urge repensar el sistema de administración de justicia, y demás instituciones vinculadas a la problemática, no sólo hablamos en términos de la necesidad de agentes con perspectiva de género antiracista y de derechos humanos, que sin duda es prioritario, sino también, y vinculado a esto, las prácticas y dinámicas", añadió.Ni Una Menos Tucumán convocó a una marcha en la Plaza Irigoyen, a las 17 del sábado, donde habrá una radio abierta con reclamos como "fuera abusadores y violadores del poder político", "Basta de femicidios, el Estado es responsable" y "Basta de ajuste, fuera FMI".La Asamblea Transfeminista Salta anunció una concentración mañana, a las 9, en la Ciudad Judicial donde se presentará un "Tendedero de deudores alimentarios, abusadores y femicidas", donde se recibirán adhesiones para la no sanción de la ley de registro de obstructores de lazos familiares en la provincia.El sábado, a las 17, se hará una concentración en la plaza 9 de julio, frente al Cabildo, para marchar a las 18, por calles del centro de la ciudad con demandas, como justicia para víctimas de femicidio, basta de violencia institucional y revictimización, basta de cacería a niñas y mujeres en las comunidades indígenas, entre otros reclamos.En Jujuy la Multisectorial de Mujeres y Disidencias realizará mañana a las 17 su marcha para reivindicar el reclamo en contra de los femicidios y la violencia de género desde la plaza Belgrano junto a familiares de víctimas de femicidios."En Jujuy estamos en una situación muy particular porque conoceremos la sentencia por el femicidio de la joven Tania Palacios, en un año donde logramos en las calles las condenas de mujeres asesinadas en 2020 y se pudo ver claramente la inacción del gobierno jujeño", refirió Mariana Vargas, del colectivo provincial.En la Patagonia también habrá diversas actividades, que en el caso de Chubut se centrará en Comodoro Rivadavia donde la intendencia organizó el conversatorio "Justicia, medios y redes feministas, avances y debates pendientes" y el sábado, a las 18, se hará una charla taller para asociaciones vecinales para el abordaje de casos de violencia de género.Las principales organizaciones feministas de Tierra del Fuego anunciaron marchas en Ushuaia y Río Grande para el sábado en adhesión al movimiento Ni una menos.En lala concentración se hará a las 14.30 frente al Superior Tribunal de Justicia, con movilización hasta la esquina de las calles San Martín y Juana Fadul, donde habrá espectáculos artísticos, una muestra de emprendedoras y lectura de un documento.a partir de las 15.30, la marcha comenzará desde la Torre de Agua de la plaza Almirante Brown.En ambos casos, mencionarán los femicidios del último año y reclamarán la implementación efectiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a partir del caso del Hospital Regional de Río Grande donde todos los médicos se declararon objetores de conciencia.En la ciudad rionegrina de, asociaciones feministas y autoconvocados marcharán desde las 16 "desde la Ruca hasta el Centro Cívico", en el marco del 3J.En Neuquén, las organizaciones feministas convocaron a marchar a las 17 desde el monumento a San Martín "contra las violencias, el ajuste y la impunidad".La referente de la agrupación Pan y Rosas, Julieta Katcoff, precisó que "en los cinco meses de este año hubo cinco femicidios en Neuquén, un récord lamentable que pone otra vez el cuerpo de las mujeres como objeto de la falta de presupuesto por parte del Gobierno para prevenir y garantizar la atención y el tratamiento de mujeres víctimas de violencia machista"."Estamos realmente en una situación de emergencia y por eso presentamos -por segunda vez- en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley para crear un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres", sostuvo Katcoff.En Santa Cruz, la marcha se realizará el sábado a las 17:30 en Río Gallegos, donde las organizadoras dijeron que analizan la posibilidad de participar de una vigilia como en los años anteriores para concretar "una marcha de antorchas en la intersección de Kirchner y San Martín" en adhesión de "un movimiento feminista de Argentina hacia el mundo".