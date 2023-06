Juzgan a un productor hortícola por homicidio simple por la muerte de un niño con agrotóxicos

Foto: Germán Pomar.

El testimonio de la familia de Kily

La causa

El juicio contra el productor hortícola, propietario de la tomatera lindante a la casa donde vivía la familia de J, el niño de cuatro años que murió en 2012 por una intoxicación aguda presuntamente producto de las fumigaciones, comenzó eny en la primera jornada fue imputado por homicidio simple con dolo eventual.Así lo confirmó el abogado de la querella, Hermindo González,En la oportunidad, el imputado Candussi se abstuvo de declarar, pero se escucharon los testimonios de los padres de "Kily", María Eugenia Sánchez y José David Rivero, de dos tíos y un ingeniero agrónomo "que es de la zona y brindó un informe pormenorizado de los efectos de los agrotóxicos", precisó el letrado.En su testimonio ante el Tribunal, los padres de Kily relataron"Hay pruebas fundamentales y claras que determinan la existencia del hecho y la causa de su intoxicación, y está probado también que se realizaban fumigaciones sin las medidas de seguridad y de prevención", manifestó González a Télam.Respecto de la demora en la realización del juicio,"Hay responsabilidad en la forma de producción, que se realiza sin las medidas de seguridad y de prevención, y estas situaciones siguen ocurriendo sin ningún tipo de control", cuestionó González y consideró que "más allá de que no sea una sentencia en tiempo y forma como debería haber sido, esto le dará algo de paz a la familia".Por su parte,"Todo esto tardó demasiado, es muy difícil revivir todo de vuelta y contar lo qué pasó, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a seguir hasta lograr justicia y para que no le pase a otros", expresó en declaraciones a Télam.Y sobre sus otros hijos, Tiziano (16) y Francisco (13), señaló: "trato de que vivan una vida normal, ya pasaron muchas cosas tristes con la muerte de "Kily" y la de su hermana (Antonella, de 15 años), que murió de cáncer en 2021, y cuenta que la doctora que la trató le dijo que "no descarta" que los agrotóxicos hayan causado la enfermedad.Sobre el fallecimiento del más pequeño de sus hijos recuerda, que"Nosotros tenemos un vivero, trabajamos con plantas ornamentales y lo hacemos orgánicamente. Se puede", aseguró y manifestó que con los insecticidas "están perjudicando el medioambiente y poniendo en riesgo la salud de la gente"., concluyó Eugenia en diálogo con Télam.En el requerimiento de elevación a juicio se acusa al productor de fumigar con pesticidas organofosforados su plantación de tomates con las cortinas de los tendaleros levantadas y sin adoptar los recaudos mínimos exigidos para la utilización de ese producto, informó el Poder Judicial de Corrientes.El informe agrega queEl pequeño "Kily" Rivero, que vivía en el paraje Puerto Viejo-Lavalle, murió en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2012, tras ser derivado del Hospital "Juan Pablo II" de la Capital de Corrientes, a donde arribó procedente de la ciudad de Goya, con un cuadro vómitos, dolor abdominal, fotofobia, decaimiento general y análisis compatibles con una insuficiencia hepática.Durante su internación en el Hospital Juan Pablo II, de la familia de agroquímicos que se utilizan para el control de plagas e insectos, consta en el expediente.Un año antes del fallecimiento de "Kily",Por esa muerte, fue condenado en diciembre de 2020, Ricardo Nicolás Prieto, dueño de una tomatera lindante a la casa familiar, a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo y por lesiones culposas contra Celeste Estévez, prima de Nicolás, quien logró sobrevivir.En esta oportunidad,, luego de que se diera lugar al requerimiento de la Fiscalía y la querella.Candussi es el propietario de la tomatera donde se realizaban fumigaciones, lindante a la casa donde vivía la familia de José Carlos "Kily" Rivero, el niño de cuatro años que murió hace 11 años por una falla hepática fulminante por intoxicación.El Tribunal Oral Penal de Goya que lleva adelante el juicio oral por la muerte de "Kily" Rivero está presidido Jorge Antonio Carbone e integrado además por Ricardo Diego Carbajal y Darío Alejandro Ortiz.Las próximas audiencias fueron anunciadas para el 6 y 8 junio, y para la última de las fechas se prevén los alegatos y la sentencia.