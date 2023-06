Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

JUEVES 1 DE JUNIO

En exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, desafía los conocimientos de la sabiduría popular. Escuchelo: más vale prevenir que curar y después, a lo hecho, pecho.En Télam Digital un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Ahora en Spotify Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Video 1 de junio Con la conducción de Federico Yáñez y Claudia Villapún, y un panel de periodistas especialistas, un nuevo programa semanal que informa acerca de las últimas noticias sobre el mundo polideportivo nacional, con transmisiones en vivo de futsal, vóley, handball, atletismo, natación, automovilismo, deporte adaptado, fútbol femenino, olimpismo, entre otros.El equipo de "Ciencia del Fin del Mundo" propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas.En este programa, tenemos el honor de contar con la presencia del reconocido percusionista Arauco Yepes. Arauco nos brindará la oportunidad de sumergirnos en su música y compartirá sus experiencias en el campo de la percusión. Además, nos deleitará con detalles fascinantes sobre el festival Antonio Yepes, del cual es parte integral. Idea y conducción: Marina Calzado Linage.AUNAR CANAL 22.3 EN TDA Científicos graduados de las universidades públicas narran cómo interaccionan sus investigaciones en diferentes campos profesionales con las necesidades concretas de la sociedad. A través del trabajo que realizan los científicos se muestran las problemáticas que investigan, el contexto en el cual suceden y el rol que la universidad y los científicos tienen en estas investigaciones. Producción: Mundo U.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Daniel Cacioli.(Video y radio). Lunes a viernes. Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y Youtube (Video) Los índices de nacimiento se desaceleran en muchos países del mundo, pero la situación en Asia es especialmente grave. China, que supo ser el país más poblado del mundo, redujo su población en 2022 por primera vez en 60 años. Las grandes economías asiáticas intentan revertir esta tendencia a través de distintas medidas ¿Cuáles son? ¿Qué efectos tienen? y ¿Por qué las consideran tan necesarias? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y Youtube Con informes y entrevistas a cargo de Jorge Vaccaro, Horacio Marmurek y Alejandro Rodriguez Bodart la radio transmitirá dentro de su programación habitual, desde el MICA, el evento más importante de la región por su impacto en la integración, internacionalización y exportación de bienes y servicios culturales.Conduce: Cholo Gómez Castañón.¿Qué es la Inteligencia Artificial? ¿Desde cuándo la utilizamos en nuestro país? ¿La conocemos más de lo que creemos? El ciclo invita a conocer en detalle la aplicación de la IA y profundiza las formas en que se utiliza, las necesidades tecnológicas y los límites éticos que se desprenden de su uso.Científicos y divulgadores especializados en la materia participan y forman parte de este especial coproducido por TEC y Canal Encuentro.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, en vivo por el sitio de TEC Estreno. Este documental, realizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, propone un viaje en el tiempo para recorrer la historia argentina, representada en pinceladas por el pintor Alfredo Bettanin en su emblemático cuadro. Cristina Bettanin, Gabriel Lerman, Oscar Parrilli, Eduardo Rinesi, Daniel Santoro y Gabriel Saidon, entre otros/as, narran esta historia y analizan la obra, mientras se desarrolla una intensa restauración para ser expuesta en 2023 en el Centro Cultural Kirchner.Fecha 19. Relatos: Gustavo Cima y Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Germán Berghmans.AUNAR CANAL 22.3 EN TDA Producción. Señal U Mendoza. Una búsqueda audiovisual que nos devela los diferentes estilos de baile en sus expresiones populares, el detrás de escenas, las emociones de los bailarines, y para cerrar un clip de danzas con música en vivo. Andanzas busca “sacar a la calle” las expresiones de la danza entablando un diálogo estético entre el espacio y el estilo de baile elegido para cada capítulo.Fecha 19. Relata: Jorge Godoy. Comenta: Santiago Lucia.Conducción: Sebastián Heredia y Paula Benedetto. La fiesta hípica de San Isidro tendrá a continuación la largada del Premio Clásico Forli (G2) para caballos de tres años y más edad bajo la distancia de 1.800 metros.La carrera tendrá a siete competidores inscriptos: Rey Ñoqui con la monta de Cristian Ernesto Velázquez; Western Camp con Juan Carlos Noriega; Remótico con Rodrigo Bascuñán; Fennan Boy con Maximiliano Aserito Rodríguez; Elliptical con Gonzalo Damián Borda; Roberts Hit con Martín Javier Valle y Pay The Man con Kevin Banegas.Fecha 19. Relatos: Gustavo Cima y Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Germán Berghmans.Video. Este año, como cada 5 de junio se celebra el día del ambiente, establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. En los 50 años que pasaron desde su creación, este día internacional ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Los detalles con Natalia Mazzei, en Ecointensa.Ahora en Télam Digital y Youtube DOcuemntal. El Cordobazo, la dignidad y el coraje de un pueblo unido enciende la llama revolucionaria que cambiará la historia. Todo comenzó con una foto y la pregunta que se hace Bibiana Fulchieri, fotógrafa y periodista ¿Quiénes son esas mujeres que acompañan a los principales referentes sindicales en esa foto? ¿Dónde están hoy y qué fue de sus vidas? Ellas son las Brujas del Cordobazo. Al ampliar la foto original se puede ver que había sido recortada, ocultando así las otras protagonistas de la historia. Nené Peña, Soledad García Quiroga, Isabel Guzmán, Susy Carranza, Patricia López, Cristina Salvarezza, Lina Averna, María Lila García y Bibiana Fulchieri.Rreality. Una competencia de cocina para repasar de manera lúdica la gastronomía argentina. Con participantes cocineros de todas partes del país, que se proponen dar a conocer aquellos recovecos culinarios de cada región a partir de platos ricos y simples que incentiven a los espectadores a prepararlos en sus casas. Con la conducción de Juan Braceli y la participación del chef invitado Georgie Sanders.Seguí la octava fecha del TC Mouras y la quinta del TC pick up desde el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.Podcast. Un clásico del rock argentino...que es una canción para jardines de infantes. "El oso", de Moris, un hito del rock de la década del 60, que atravesó generaciones. Una fábula que cuenta una historia sobre la libertad y que tiene la intención de hacer pensar. Una canción que llegó a ser más importante, que su propio autor.Escuchalo en Télam Digital Lunes a viernes. En esta nueva edición, Byron y Celeste pasan la posta a Jana y Matías. Junto con Maxi, Jana y Matías descubrirán nuevas recetas y divertidas maneras de aprender en la cocina. Es una coproducción de Pakapaka y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).Estreno. Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, en vivo por el sitio de TEC (Audio y video). Lunes a viernes. Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.Ahora en Télam Digital, Youtube (Audio). Lunes a viernes. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Ahora en Spotify Con Liliana Vitale, Alcira Garido, Marisa Vazquez, Mercedes Liska. Entrevistas en vivo: Ana PradaEl Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación, con la participación de invitados especialistas en saberes de la ciencia, el arte o la tecnología. Miralo por el canal de Twitch Martes a jueves. Un espacio intimista con la conducción de Lito Vitale y la visita en su estudio de destacados artistas de todos los géneros de nuestra música e invitados especiales.Podcast. Charla con Hernán Hougassian, licenciado en Ciencias Ambientales y director provincial de Transición Ecológica del ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.Coronel Suárez cuenta con una nueva planta de biogás, un tipo de biocombustible que resulta del tratamiento de residuos orgánicos y se utiliza para la producción de energía eléctrica. De este modo, el estiércol de tres mil cabezas de ganado permite brindar energía eléctrica a dos mil personas. Escuchalo en Télam Digital Video. Hasta ahora, es mucho lo que nos enseñaron sobre cómo nacen los bebés. Lo primero, es que provienen del material genético de 2 humanos cuyos cromosomas sexuales son XX y XY. Sin embargo, y gracias al Tratamiento de Donación Mitocondrial, recientemente nació el primer bebé con el ADN de tres personas de Reino Unido.Este video forma parte de Futuro Inmediato, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformaciónAhora en Télam Digital y Youtube Estreno. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso.Miralo por la Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y en vivo por el sitio de TEC Con Maia Sasovsky y Pablo Camaití. Entrevistas en vivo: Kalamarka.Estreno. Con la conducción del periodista y escritor Marcelo Figueras, un ciclo semanal que se emitirá hasta noviembre de este año para celebrar las cuatro décadas ininterrumpidas de funcionamiento democrático y de respeto a las instituciones republicanas en nuestro país.El ciclo propondrá un recorrido no cronológico de los 40 años desde la recuperación democrática, con un informe central en cada episodio, dedicado a un hecho de suma importancia histórica. Programa a programa, Figueras entrevistará a una personalidad de nuestro país para conversar sobre distintas vertientes de los 40 años de democracia en Argentina.