Las provincias deberán cubrir con dólares propios el 60% de los vencimientos de deuda

El Banco Central informó este jueves que las provincias que tienen vencimientos de títulos de deuda en moneda extranjera podrán acceder al mercado cambiario para adquirir un monto equivalente al 40% del monto total a pagar, por lo que deberán usar recursos propios el 60% restante para cumplir con sus obligaciones, a causa de las restricciones que pesan sobre las reservas ante el impacto de la sequía.La medida, que entrará en vigencia este viernes tiene como objetivo que el proceso de desendeudamiento en moneda extranjera se lleve a cabo "a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria"."Los Gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera", señaló el BCRA en un comunicado.Según confirmaron a Télam fuentes de la autoridad monetaria, la deuda global involucrada hasta fin del corriente año ronda los US$ 460 millones, luego de que en los primeros cinco meses de 2023 se concretaron pagos por US$ 315 millones de capital."Esto quiere decir que lo que se pide refinanciar es 60% de US$ 460 millones: serían US$ 276 millones", señalaron las mismas fuentes.El argumento de la autoridad monetaria es que la caída de exportaciones del complejo agropecuario rondará los US$ 19.500 millones en 2022, mientras que el año que viene se proyecta un superávit comercial de entre US$ 13.900 millones y US$ 16.800 millones, por lo que la medida busca regular el ahogo que provocó la sequía este año y, así, "evitar que una situación coyuntural y puntual afecte negativamente el proceso de crecimiento"."El BCRA no había establecido para las provincias ninguna restricción en este contexto complejo, donde se cayeron 25% las exportaciones mientras se defiende la actividad a lo largo y ancho del país y ahora se les pide a los gobernadores hagan un esfuerzo", aseguraron las fuentes"No se está llevando a ninguna provincia a una situación crítica y los que se les está pidiendo están en condiciones de cumplirlo y acompañar este esfuerzo", agregaron.Según establece la normativa, los Gobiernos provinciales alcanzados por la medida deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años."En el caso de vencimientos de las mencionadas operaciones que se registren hasta el 18 de julio, la presentación del plan ante el BCRA podrá concretarse hasta 2 días hábiles antes de la fecha del vencimiento", detalló el BCRA.La medida iguala las condiciones que rigen desde 2020 para los vencimientos de deuda financiera de las grandes empresas con emisiones de títulos en dólares que, desde entonces, acudieron a la reestructuración del 60% de sus compromisos de pago con acreedores para cumplir con la norma.En total son 14 las provincias con bonos en dólares en circulación: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Sante Fe y Tierra del Fuego, y la Ciudad de Buenos Aires.Según datos de mercado, las provincias que tienen vencimientos de capital en lo que queda de 2023 son: Córdoba (US$ 259 millones), Chubut (US$ 39 millones), Salta (US$ 36 millones), Entre Ríos (US$ 26 millones), Jujuy (US$ 24 millones), Neuquén (US$ 21 millones) y Tierra del Fuego (US$ 12 millones). Hasta marzo, las provincias tenían depósitos en dólares por US$ 1.600 millones, según datos oficiales.