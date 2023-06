Organizaciones de izquierda marcharon contra proyectos "antidemocráticos" en Salta y Jujuy

"La reforma busca flexibilizar los derechos laborales y favorecer el saqueo de los recursos naturales". Foto: Edgardo Valera

Entidades sindicales repudiaron el proyecto reformista de Morales. Foto: Edgardo Valera

La respuesta de Morales

Protesta en Salta

Foto: Edgardo Valera

Foto: Edgardo Valera

Organizaciones de izquierda se concentraron en la mañana del jueves frente las casas de Jujuy y de Salta en la ciudad de Buenos Aires, paraen el marco de una reforma parcial de la Constitución provincial yLas organizaciones se concentraron desde las 7.30 en el Obelisco y en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe, desde donde marcharon hacia la Casa de Jujuy -ubicada en avenida Santa Fe 967- y la de Salta -Presidente Roque Sáenz Peña 933- para "repudiar el avance represivo de todos los gobiernos", según informaron a través de convocatorias en redes sociales., estudiantes de los centros de estudiantes de Sociales, Filosofía y Letras y Psicología de la Universidad de Buenos Aires, del Joaquín V. González, trabajadores de Madygraf, telefónicos, choferes, del subte y ferroviarios, entre otros.Desde el FIT-U denunciaron que en Jujuy "se lleva adelante un proceso plagado de irregularidades", en el marco de una reforma parcial de la Constitución provincial que Morales busca implementar en la provincia.En ese marco, el diputado nacional por el PTS-Frente de Izquierda Unidad y convencional constituyente de Jujuy, Alejandro Vilca, sostuvo que“De imponerse esta reforma se avanzaría hacia un régimen totalitario porque en forma automática el gobernador tendría la mayoría de la Legislatura, en forma independiente de los votos que saque. Es un intento de convertir a la Legislatura en un apéndice del Poder Ejecutivo", advirtió.En respuesta,asegurado que va a terminar con "el saqueo de los más humildes" por parte de "algunos delincuentes, maquillados de dirigentes sociales"."La marcha de supuestas organizaciones sociales a la Casa de Jujuy en CABA, financiada por la política de subsidios del kirchnerismo que solamente genera más pobres, es una muestra más de que los que apuestan por la violencia y los aprietes saben que se les termina el negocio", escribió el mandatario provincial en Twitter."Como lo estamos haciendo en Jujuy, lo vamos a hacer en todo el país. Vamos a dar vuelta la Argentina".Por su parte,y que todavía debe ser aprobada por el Senado provincial.En esa ley se establece que para realizar un reclamo en la vía pública, los manifestantes deben presentar un informe con 24 horas de anticipación.además de marchas al edificio de gobierno, plazas y asambleas frecuentes.También desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) repudiaron la "ley antipiquetes" y exigieron que "no avance esa medida en contra de los derechos básicos a manifestarse" al considerar que "da vía libre a la represión y a la violencia"."Denunciamos la situación que están viviendo los docentes de esa provincia que vienen reclamando mejoras salariales y la única respuesta del estado es represión y detenciones arbitrarias. Están avanzando hacia un escenario muy grave que recuerda a épocas oscuras de nuestro país y no lo podemos permitir. Sin poder popular, no hay justicia social", expresaron en un comunicado desde la organización.