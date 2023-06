En los últimos ocho años hubo más de 2500 femicidios

Las manifestaciones se realizaron y se realizan en todo el país.

Chiara Páez, una chica santafesina, cuyo crimen dio origen al movimiento.

hace ocho años, según un informe especial elaborado por la organización feminista "La Casa del Encuentro" dado a conocer hoy., puntualiza en el caso de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en mayo de ese año en la ciudad santafesina de Rufino y cuyo femicidio dio origen a las marchas del primer "3J", al contabilizar los 121 crímenes por motivos de género contra adolescentes de entre 13 y 17 años que tuvieron lugar desde aquel entonces.También durante esta jornada,La diferencia en los números de las dos organizaciones, que elaboran sus propias estadísticas con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género basándose fundamentalmente en publicaciones periodísticas, radica en que tienen distintos protocolos a la hora de obtener la información y también a los distintos criterios que utilizan a la hora de considerar un asesinato como "femicidio"., los cuales ocasionaron que 2691 hijas e hijos -en su gran mayoría niños y adolescentes- se quedaran sin su madre.El informe de la organización civil señala que el 61 por ciento de las víctimas (1558 casos) fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y principalmente en sus propias casas.A su vez, desde el observatorio indicaron que los distritos con mayores valores absolutos de femicidios fueron la provincia de Buenos Aires (808 casos), Santa Fe (266), Córdoba (199) y Salta (122).El relevamiento también asegura que, mientras que el 11 por ciento (281) presentaban indicios de abuso sexual.Por su parte, la estadística de La Casa del Encuentro añade que el 15 por ciento de las víctimas (383 casos) había realizado una denuncia previa contra su agresor, a la vez que el 5 por ciento (128) pertenecía a un pueblo originario y el 3 por ciento (76) se encontraba en una situación de presunción de trata.Además,Con respecto a la conducta de los femicidas, el informe indica que el 16 por ciento (408 casos) de los agresores se suicidó tras cometer el hecho, que el 6 por ciento (153) tenía una medida cautelar en su contra y que otro 6 por ciento (153) formaban parte de alguna fuerza de seguridad.Por otro lado, el informe de La Casa del Encuentro hizo un enfoque particular sobre la edad de las víctimas, en el que precisaron que, mientras que detallaron minuciosamente los hechos cometidos contra adolescentes de entre 13 y 17 años, ya que Chiara Páez, el caso que inspiró el "Ni Una Menos", tenía 14 años al ser asesinada."A 8 años de este crimen realizamos un análisis sobre el rango etario al cual pertenecía Chiara y que consideramos merece una visibilizarían particular. Necesitamos trabajar en la prevención con la efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral y de manera particular en las primeras relaciones ya que en muchos casos son la puerta de entrada de las violencias a través de lo que denominamos el 'Amor Romántico' que inicia en esa etapa de la vida", sintetizaron desde la organización.Con este enfoque, contabilizaron un total de 121 femicidios, los cuales en más de la mitad (66 casos) fueron perpetrados por parejas o exparejas de las adolescentes fallecidas.Sobre estos hechos,3 de ellas en una violación grupal- y que 10 de las adolescentes estaban embarazadas.Además, en cuanto a la edad de los femicidas, afirmaron que 12 asesinos eran menores de edad, mientras que 70 de ellos tenían entre 18 y 32 años.Por último, a nivel general, desde la organización se consideró que los avances en materia de género "son lentos, parcialmente ejecutados y sin una verdadera federalización -unificada y efectiva- que garantice igualdad en todo el país"."Las mujeres, niñas y diversidades que se encuentran en situación de violencia no pueden esperar. Necesitan acompañamiento, asesoramiento profesional y recursos integrales para rearmar su proyecto de vida. Transitar un año de decisiones electorales nos compromete a buscar la perspectiva de género en cada propuesta política y que las medidas tiendan, tanto a disminuir como a proteger a personas víctimas de violencia sexista y a trabajar en la prevención de la misma a través del cumplimiento de las leyes y los programas vigentes", concluyó La Casa del Encuentro en un comunicado.