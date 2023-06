Cuando la pantalla refleja los Derechos Humanos en la era digital

"Saudade fez morada aqui dentro" (Brasil)

La programación del Ficdh contará con 13 secciones: Derechos digitales (Finca), Ambiente, Infancia y Juventud, Memoria, Migrantes, Miradas de género, Panorama, Pueblos originarios, Foco Democracia en Latinoamérica, Ventana EngageMedia (Asia-Pacific), Ventana SIMA Studios (EEUU) y Retrospectiva #20FICDH.

El 20° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos ( Ficdh ) que comienza este viernes en salas y espacios porteños, se plantea como objetivo el de poner en pantalla películas que interpelen sobre el uso y el cuidado de los derechos de los cibernautas, tanto en materia de datos como en exposición porque, avisó su, "le dimos prioridad a los derechos digitales"."Si bien no todas las películas lo abarca, buscábamos que al menos lo toquen de manera lateral porque los datos se manipulan y esto afecta a los jóvenes porque los expone ydonde no hay una real consciencia de los riesgos", dijo a Télam Santucho."Es importante tomar consciencia de nuestros ciber derechos -agregó- y reconocer los espacios donde ponemos nuevas formas expresivas y narrativas,ante las nuevas dinámicas de control y poder de las plataformas".Además, tendrá, que proyectará una selección del 20vo Ficdh para jóvenes y 26 películas realizadas por estudiantes en funciones didácticas.Las competencias se dividirán en tres categorías: Oficial de Largometrajes, Corto y Mediometrajes y Documentales Latinoamericanos. Los premios serán otorgados por la Delegación Europea en Argentina, SIGNIS, La Haye Media, el Instituto en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", Gorky Films , Percepciones Textuales y RAFMA."El festival prioriza una selección de películas -indicó Santucho- que puedan incluir la diversidad dentro de la problemática., que representen distintos países, culturas y conflictos. Intentamos que haya un relato coral y que esas películas sean estrenos, con visión nueva y nuevos debates con un punto de vista global, para reflexionar de manera local".Entre las películas seleccionas, que abarcan tanto el género documental como la ficción.-El festival cumple 20 años, donde se empezó a sembrar esta semilla por los derechos humanos, con una demanda sobre Memoria, Verdad y Justicia, que en ese momento se podía palpar en la calle. En ese fervor, se ubicó con determinación y se arraigó. Hoy,pudimos abrir otros caminos con los Movimientos Sociales. El festival fue acompañando y creciendo a un movimiento que pudo encontrar un espacio de transformación y construcción colectiva, con un intercambio rico entre distintos actores sociales, con otras identidades y diversidades. Esto nos permitió llegar con esta riqueza humana. Somos referentes en latinoamericano en la temática.-Ha crecido enormemente en los últimos años. Por suerte hay festivales de Clase A que lo han tomado para sus competencias y las distribuidoras lo han incluido también, así como canales y plataformas. Sin embargo, hay una cuestión sutil sobre lo que se concibe como derechos humanos, para que no sea una visión de algo de lejano, como dictaduras o guerras. Tiene que ser visto como algo cotidiano y actual, en los diferentes ámbitos de la vida social.-Todo conflicto de un individuo con el contexto que impide su desarrollo y libre expresión es algo de derechos humanos. También buscamos que el punto de vista fuera autóctono en lo que filmaron. Si bien hay muchos festivales que tratan temáticas sociales y derechos humanos, entre todos tenemos diferentes visiones y conceptos sobre lo prioritario para organizarlos. En nuestro caso, buscamos esa diversidad de autores, países y géneros.-Es un momento en el cual estamos enfrentando un gran nivel de vulnerabilidad para ciertos sectores sociales, donde no solo hay guerras y violaciones a algunos pueblos, sino también perspectivas de grandes condicionamientos para los refugiados climáticos, con territorios que tendrán conflictos por recursos naturales, no hay suficiente consciencia sobre las violaciones a los derechos humanos. Si vemos que hay mas consciencia de cada sector sobre lo que son sus condiciones. Afortunadamente a través del cine vemos que en los peores contextos hay historias positivas y transmisión de esas herramientas de lucha para emerger de determinadas situaciones.