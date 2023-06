Filmus: el próximo lunes se pondrá en marcha el primer ómnibus con baterías de litio

"Otra línea de investigación la tenemos en Palpalá, Jujuy, a través del Conicet, desarrollando una tecnología propia de extracción de litio", dijo el ministro / Foto: salesdejujuy.com

Filmus remarcó la importancia de "agregarle valor" a la producción de litio en la Argentina / Foto: Pepe Mateos

Participamos de una nueva reunión de la Mesa Nacional del Litio en la Casa de Salta.



Trabajamos para coordinar y gestionar los aspectos de interés nacional referidos a la investigación, producción e industrialización del #Litio a lo largo de toda su cadena de valor. pic.twitter.com/KE0MRHlVDm — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) March 9, 2023

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, afirmó este jueves que el próximo lunes se pondrá en marcha el, cuya tecnología la desarrolló la Facultad de Ingeniería de la"Como experiencia piloto, el lunes 5 vamos a estar poniendo en marcha el primer ómnibus con baterías de litio que va a funcionar en la ciudad de La Plata", señaló Filmus en declaraciones a El Destape Radio, y remarcó que será "el primero de un conjunto".Asimismo, detalló que "la tecnología la desarrolló la Facultad de Ingeniería" de la casa de estudios platense.En este sentido, el funcionario sostuvo:Asimismo, remarcó la importancia de "agregarle valor" a la producción de litio en la Argentina, sobre lo cual hay "dos direcciones de investigación muy importantes".Así se refirió, por un lado, a la dirección con curso en la, en La Plata, donde se están produciendo las primeras celdas de litio para las primeras baterías que se van a hacer íntegramente en la Argentina."Otra línea de investigación la tenemos en Palpalá, Jujuy, a través del Conicet, desarrollando una tecnología propia de extracción de litio", agregó Filmus, sobre lo cual afirmó que "hay un avance muy importante en la búsqueda de mecanismos que permitan la sustentabilidad".El ministro asentó:Al respecto, mencionó que "Y-TEC acaba de firmar convenios para instalar en Santiago del Estero, Formosa y Catamarca instalaciones similares (a la de La Plata) para tener desarrollos propios"., completó.Para ello, trajo a colación: "hay unaque está trabajando muy bien, donde están Jujuy, Catamarca y Salta, el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Energía, la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont y el Ministerio de Ciencia, desde donde se plantea una legislación particular que permita que no menos del 20% quede aquí en la Argentina".No obstante, Filmus dijo que "de nada serviría hoy si no tenemos la forma de transformar eso en celdas de litio", ya que"Para hacer el resto de la batería estamos trabajando en desarrollar tecnologías que permitan la sustitución de las importaciones de las otras partes; es un proceso complejo, pero hay que defender los intereses nacionales, generar valor agregado acá, pudiendo desarrollar nuestra propia industria", concluyó.