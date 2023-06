La Corte Suprema rechazó que Uñac sea candidato a gobernador en San Juan

Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz votaron de forma concurrente. Lorenzetti se abstuvo por no haber participado en la decisión sobre la cautelar.

La decisión del máximo tribunal impide la candidatura de Uñac / Foto: Rubén Paratore.

La Corte Suprema de Justicia definió este jueves por mayoría que el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, no puede ser candidato a un nuevo período como mandatario provincial.La decisión fue firmada por Horacio Rossati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz; en tanto que Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en la cautelar qué pidió la medida.El máximo tribunal, en la parte resolutiva del fallo de 51 páginas, señaló que "de conformidad con la conclusión del dictamen del señor Procurador General de la Nación interino (Eduardo Casal),".El martes pasado, el Procurador señaló en un dictamen no vinculante que la pretensión de Uñac violaba los "límites" de la constitución provincial y que por lo tanto se debía rechazar la postulación.Con esta negativa,Este miércoles, Uñac le había pedido a la Corte Suprema que "se expida rápidamente" sobre su candidatura y cuestionó que "a 48 horas de la veda electoral" suspendió la elección de gobernador y vice en esa provincia ante un planteo de inconstitucionalidad contra su reelección y "ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo"."La misma Corte Suprema que suspendió parcialmente los comicios en San Juan a 48 horas del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo", aseguró ayer Uñac mediante una nota difundida en redes sociales, al referirse a las suspendidas elecciones, previstas para el 14 de mayo pasado.