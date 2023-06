Seis de cada diez personas con indicación de vacuna antigripal todavía no la recibió

Según el Ministerio de Salud, al 22 de mayo pasado se habían vacunado contra la gripe 1,6 millones de personas mayores de 65 años Foto: Pepe Delloro.

Aseguran que hay una baja percepción del riesgo que conlleva la gripe.

, según estimó laque por este motivo lanzó este jueves un campaña para recordar la importancia de mantener al día las vacunas contra la gripe, la neumonía y la Covid-19."Los factores que inciden en que las personas no se acerquen a vacunar son múltiples. Por un lado, hay una baja percepción del riesgo de enfermedad en este momento. Hay que fijarse que cuando hubo picos importantes de Covid o de gripe las dosis aplicadas aumentaron", señaló a Télam la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la SAVE.La especialista sostuvo queno porque estén en contra, sino porque falta formación en las especialidades respecto al calendario y a la importancia de aplicarse estas vacunas en la población de riesgo".Esto, para Cahn, es un factor clave porquey muchos pacientes su médico de cabecera es el cardiólogo, el neumonólogo, la geriatra, entonces es importantísimo que todas y todos los especialistas tengan en mente el calendario de vacunación para aprovechar el contacto que el paciente tiene con el sistema de salud para indicar las vacunas".y un millón cien mil entre quienes tienen entre 2 y 64 años pero presentan factores de riesgo.Según datos oficiales, a esa misma fecha, el 29% de las niñas y niños había recibido la primera de las dos dosis indicadas en este grupo etario y apenas el 19,6% la segunda, mientras que se vacunó solo 1 de cada 4 embarazadas (25,2%)., un grupo muy susceptible al contagio, no se había inmunizado. En resumen, se estima que prácticamente 6 de cada 10 argentinos con indicación de la vacuna antigripal no la habían recibido", alertaron desde la SAVE.Respecto de la prevención de la neumonía, estimaron que "si bien para esta patología no se realiza vacunación anual o periódica como en gripe y Covid-19, los grupos a quienes está destinada son casi los mismos, por lo cual tampoco están siendo alcanzados de manera adecuada".Por otro lado,En este contexto, con el lema "La Posta es Vacunarse", desde SAVE lanzaron una campaña de concientización sobre la importancia de la inmunización contra la gripe, la neumonía y Covid-19 en todas aquellas personas para las que está indicada la vacunación.que serán puestos móviles en distintos puntos del país en los que se entregará material informativo sobre estas tres enfermedades.El detalle de los días, horarios y lugares donde estarán esos puestos se podrá consultar en el sitio www.lapostaesvacunarse.com "Las tres vacunas son absolutamente gratuitas. La antigripal y la vacuna contra la neumonía están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, se indican para los niños y niñas de 6 a 23 meses en el caso de la gripe, y a los 2, 4 y 12 meses en el caso de la neumonía; ambas vacunas también están indicadas para todas las personas mayores de 65 años y para aquellas entre 2 y 64 años con factores de riesgo", recordó la infectóloga Analía Urueña, vocal titular de la SAVE.Por su parte,aconsejó la administración de un refuerzo en los grupos de mayor riesgo si han transcurrido 6 meses desde la última dosis aplicada.También para las personas de riesgo medio, un refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y posteriormente una vacunación cada año; y para las personas de bajo riesgo la recomendación es actualizar su refuerzo anualmente.Finalmente, la infectóloga pediatra Andrea Uboldi, vicepresidenta de la SAVE, recordó que las tres enfermedades (gripe, Covid y neumonía) son "potencialmente mortales, sobre todo en los extremos de la vida, en los más pequeños y en los adultos mayores, y en aquellos que presentan factores de riesgo asociados como enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, metabólicas, del desarrollo neurológico, hepáticas o hematológicas o inmunodepresión (por VIH/sida, quimioterapia, corticoterapia o neoplasias malignas)".Según las cifras del último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud,, de las cuales 33.812 correspondieron a gripe y neumonía. Esto representa un 8,2% del total de decesos por causas conocidas durante ese año.