Wim Wenders y un regreso con gloria (a la ficción)

El director alemán con sus actores en "le tapie rouge" de Cannes. (Foto AFP)

Los protagonistas de "Perfect Days". (Prensa)

Una extraña pero entrañable relación entre la pareja nipona. (Prensa)

Wenders del otro lado de la cámara en "Room 999". (Prensa)

"Anselm", el documental 3 D que Wnders presentó en Cannes. (Prensa)

Próximo a cumplir 78 años, el directorque finalizó el último sábado su regreso a lo grande en el universo de la ficción con, una película aclamada, premiada y vendida a todo el mundo.¿Por qué lo de regreso si nunca ha dejado de filmar cortos, medios y largometrajes para cine, televisión o streaming? Porque para buena parte de la crítica y la industria, el mítico realizador nunca había logrado recuperar al nivel de sus primeras películas, aquellas que formaron parte e impulsaron el movimiento conocido comoWendersy volvió con “El amigo americano” (1977), “Hammett” (1982) y. Al poco tiempo, regresó con “Las alas del deseo” en 1987 (ganó el premio a Mejor Dirección), “Tan lejos, tan cerca” en 1993 (recibió el Gran Premio del Jurado), pero luego su estrella se fue apagando: “The End of Violence” en 1997, “Don't Come Knocking” en 2005 y “Palermo Shooting” en 2008. Las últimas, recibidas con no pocos silbidos y abucheos.En las últimas décadas Wenders tuvo mucha mejor repercusión como documentalista (sumó tres nominaciones al Oscar con “Buena Vista Social Club”, “La sal de la tierra” y “Pina”) que como realizador de ficción, pero “Perfect Days”, queque se dedica a limpiar cada día los baños públicos de Tokio (el film es un claro homenaje en varios sentidos a su admirado Yasujiro Ozu), le generó un respaldo casi unánime: premio a Mejor Actor para el extraordinario Koji Yakusho, sold out en las ventas internacionales (para América Latina fue adquirida) y críticas laudatorias.a la rutina de un hombre que es feliz y riguroso con lo que hace (aunque limpiar baños contenga una carga negativa desde el prejuicio social), tiene -según indicó el propio Wenders- algo entre catártico y de reivindicación de la nobleza: “Al entrar en la vida del protagonista Hirayama, nos sumergimos lentamente en su forma de ver. Pero muy en serio: cada película nos enseña su propia percepción. Algunas películas nos enseñan a ver con descuido, otras nos enseñan a ver con una mirada amorosa”., ya que también estrenó -en este caso fuera de competencia-(sigue siendo un acérrimo defensor del formato) sobre el arte moderno, en este caso sobre Anselm Kiefer, uno de los más innovadores e influyentes pintores y escultores germanos (actualmente, a los 78 años, radicado en Francia), al que filmó durante un período de dos años.Y el cineasta alemánque es una suerte de secuela de “Room 666”, dirigida por el propio Wenders y cuya historia conviene rescatar., en el que entrevistó en la habitación que lleva ese número en el mítico hotel Martínez de Cannes a 16 directores y directoras fundamentales (Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Rainer Werner Fassbinder, William Herzog, Paul Morrissey, Susan Seidelman, Robert Kramer, Monte Hellman y Steven Spielberg, entre varios otros) con un simple interrogante: sus visiones sobre el futuro del cine., Playoust retoma la posta de aquel largometraje y en la introducción va en busca de un enorme árbol que por entonces había filmado Wenders y que hoy luce caído. Más allá de ese preámbulo simbólico y de algunas reflexiones al respecto por parte de la propia directora,: planos fijos de realizadores y realizadoras reflexionando a partir de la siguiente pregunta/premisa: ¿Es el cine un lenguaje a punto de perderse, un arte a punto de morir?Quien empieza hablando, claro, es Wenders (se dirige con amor a los futuros cineastas) y luego se le sumarán otras figuras como Audrey Diwan,, Joachim Trier, Shannon Murphy, James Gray, Arnaud Desplechin, Lynne Ramsay, Asghar Farhadi, Nadav Lapid, Claire Denis, Davy Chou, Baz Luhrmann, Alice Winocour, Ayo Akingbade, Olivier Assayas,, Agnès Jaoui, Kirill Serebrennikov, Cristian Mungiu, Kleber Mendonça Filho,, Monia Chokri, Ninja Thyberg, Pietro Marcello, Rebecca Zlotowski, Ali Cherri, Ruben Östlund, Clément Cogitore y Alice Rohrwacher.Un largometraje de ficción (“Perfect Days”), un documental en 3D (“Anselm”) y la presencia estelar en una película inspirada en un trabajo suyo (“Room 999”)...Lo dicho: Wenders y un regreso con toda la gloria.